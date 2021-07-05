Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти

Найщасливішими після вильоту збірної України з Євро-2020 були, мабуть, діти футболістів нашої команди, які не бачили своїх батьків місяць а то й більше.
Подивіться тільки, як після повернення до Києва зустрічав удома форварда "синьо-жовтих" Романа Яремчука його син Микитка, якому скоро виповниться два рочки.
Пробирає до сліз!
"Дай цьом", – обійнявши хлопчика, промовив нападник Гента, який на Євро-2020 забив два м'ячі
А ось ось півзахисника Динамо Сергія Сидорчука після прибуття з Євро обліпили відразу троє діточок. До приїзду татуся вони приготували малюнок, на якому зобразили його в образі супермена. Дуже зворушливо!
Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши в 1/4 фіналу Англії 0:4.
В 1/2 фіналу Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться на тій же арені в Лондоні 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей у букмекерів.