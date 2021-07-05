6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
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Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 11:56
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Якщо мільйони українських уболівальників засмутилися через поразку від англійців, то у дітей гравців української команди, навпаки, є привід для радості
Роман Яремчук і його синочок
Роман Яремчук і його синочок / Фото: Instagram

Найщасливішими після вильоту збірної України з Євро-2020 були, мабуть, діти футболістів нашої команди, які не бачили своїх батьків місяць а то й більше.

Подивіться тільки, як після повернення до Києва зустрічав удома форварда "синьо-жовтих" Романа Яремчука його син Микитка, якому скоро виповниться два рочки.

Пробирає до сліз!

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А ось ось півзахисника Динамо Сергія Сидорчука після прибуття з Євро обліпили відразу троє діточок. До приїзду татуся вони приготували малюнок, на якому зобразили його в образі супермена. Дуже зворушливо!

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши в 1/4 фіналу Англії 0:4.

В 1/2 фіналу Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться на тій же арені в Лондоні 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей у букмекерів.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
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Середа, 7 липня
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