Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети

Если миллионы украинских болельщиков расстроились из-за поражения от англичан, то у детей игроков украинской команды, наоборот, есть повод для радости

Роман Яремчук и его сынишка / Фото: Instagram

Самыми счастливыми после вылета сборной Украины с Евро-2020 были, пожалуй, дети футболистов нашей команды, не видевшие своих отцов месяц, а то и больше.

Посмотрите только, как после возвращения в Киев встречал дома форварда "сине-желтых" Романа Яремчука его сын Никитка, которому скоро исполнится два годика.

Пробирает до слез!

"Дай цём", – заключив мальчика в объятиях, произнес нападающий Гента, на Евро-2020 забивший два мяча

А вот вот полузащитника Динамо Сергея Сидорчука после прибытия с Евро облепили сразу трое детишек. К приезду папы они приготовили рисунок, на котором изобразили его в образе супермена. Получилось очень трогательно!

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв в 1/4 финала Англии 0:4.

В 1/2 финала Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет на той же арене в Лондоне 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей у букмекеров.