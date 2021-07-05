6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети

Олег Люлька Олег Люлька
5 июля, 11:56
Копировать ссылку
Если миллионы украинских болельщиков расстроились из-за поражения от англичан, то у детей игроков украинской команды, наоборот, есть повод для радости
Роман Яремчук и его сынишка
Роман Яремчук и его сынишка / Фото: Instagram

Самыми счастливыми после вылета сборной Украины с Евро-2020 были, пожалуй, дети футболистов нашей команды, не видевшие своих отцов месяц, а то и больше.

Посмотрите только, как после возвращения в Киев встречал дома форварда "сине-желтых" Романа Яремчука его сын Никитка, которому скоро исполнится два годика.

Пробирает до слез!

"Дай цём", – заключив мальчика в объятиях, произнес нападающий Гента, на Евро-2020 забивший два мяча

А вот вот полузащитника Динамо Сергея Сидорчука после прибытия с Евро облепили сразу трое детишек. К приезду папы они приготовили рисунок, на котором изобразили его в образе супермена. Получилось очень трогательно!

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв в 1/4 финала Англии 0:4.

В 1/2 финала Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет на той же арене в Лондоне 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей у букмекеров.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять