40 дней вне игры: лидер сборной Украины ложится под нож после Евро

Руслану Малиновскому, пропустившему последней матч нашей сборной с англичанами, сделают операцию на животе – он вернется в строй к середине августа

Малиновского ждет хирургическое вмешательство / Фото: Reuters

Самому дорогостоящему футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому (30 млн евро) в ближайшие дни планируют сделать операцию в связи с грыжей живота, давно беспокоящей полузащитника.

Об этом сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L’Eco di Bergamo.

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Восстановление полузащитника Аталанты после операции займет около 40 дней. Таким образом Малиновский может вернуться в строй в середине августа, а 22 августа начнется новый сезон Серии А.

Напомним, Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.

Без Малиновского Украина проиграла Англии 0:4 и выбыла с Евро.

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