3 июля 19:00 Видео
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00 Видео
Украина 0
Англия 4
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
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Евро-2020

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Англию коронуют после разгрома Украины: новые котировки на победителя Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
4 июля, 12:40
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Аналитики списывают Данию. Главными фаворитами чемпионата считают британцев, которые еще не выигрывали трофей, и неудержимую на турнире Италию
Сборные Англии и Италии фавориты Евро, но и у Дании есть козыри
Сборные Англии и Италии фавориты Евро, но и у Дании есть козыри / Фото: Reuters

Чемпионат Европы выходит на свою финишную прямую. На турнире остались два полуфинала – 6 и 7 июля на "Уэмбли" в Лондоне, а затем так же, в столице Великобритании, пройдет финал Евро-2020. Украина завершила выступление на Евро в 1/4-й. Вылетели и главные фавориты – Франция и Бельгия. Кого же теперь букмекеры считают претендентом на титул №1.

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Аналитики FAVBET считают главным фаворитом англичан. Особенно после разгрома Украины в четвертьфинале 4:0. Также команда Саутгейта остается единственной на чемпионате, которая еще ни разу не пропускала. Пикфорд отстоял на ноль уже пять встреч кряду. На победу Англии на Евро впервые в ее истории можно поставить с коэффициентом 2.50.

Котировки на победителя Евро-2020

  • Англия – 2.50
  • Италия – 3.10
  • Испания – 3.60
  • Дания – 9.00

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины
Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

Любопытно, что из четверки полуфиналистов только Англия не выигрывала Евро. Даже Дания, которая считается аутсайдером топ-4, брала трофей в 1992 году со Шмейхелем-старшим в воротах. А теперь свою команду ведет к трофею Каспер Шмейхель.

Ранее мы писали, останется ли Шевченко в сборной Украины.

А Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

Смотрите обзор матча Украины и Англии в Риме

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 7 июля
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