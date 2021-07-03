Украина – Англия: видео голов и обзор матча 1/4 финала Евро-2020

Смотрите видео голов и обзор четвертьфинального матча в Риме, в котором Украина проиграла Англии со счетом 0:4 и выбыла с чемпионата Европы по футболу

Украина vs Англия на Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 3 июля, в Риме состоялся последний четвертьфинальный матч Евро-2020. Увы, Украина разгромно проиграла Англии 0:4 и выбыла с чемпионата Европы. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого противостояния.

УКРАИНА – АНГЛИЯ – 0:4

КЕЙН, 4, МАГУАЙР, 46, КЕЙН, 50, ХЕНДЕРСОН, 63

ОБЗОР МАТЧА



Видео гола Кейна (4)



Видео гола Магуайра (46)

Видео гола Кейна (50)



Видео гола Хендерсона (63)

К сожалению, уже на 4-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны украинцев, ворота Бущана распечатал Кейн.

В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Магуайр удвоил преимущество англичан.

После этого Украина раскрылась и на 50-й минуте пропустила контратаку англичан, которую ударом головой завершил Кейн. Так счет стал уже разгромным – 0:3.

На 64-й минуте Украина пропустила четвертый мяч. Хендерсон забил Бущану головой.

К счастью, на этом англичане остановились.

Надо признать, Украина израсходовала всю себя в 1/8 финала со Швецией, и на Англию ее попросту уже не хватило.

Нечто похожее было на ЧМ-2006 при Олеге Блохине, когда наша сборная героически прошла по пенальти Швейцарию, но затем без шансов уступила Италии 0:3.

Еще раз спасибо Беседину и Довбику за выход в четвертфьинал. Ну а матч с Англией хочется забыть – как кошмарный сон. Так крупно на чемпионатах Европы мы еще не проигрывали.

Украина – Англия – 0:4

Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) – Филлипс (Беллингэм, 65), Райс (Хендерсон, 57), Маунт – Санчо, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65)

Отметим, что Англия в 1/2 финала Евро-2020, 7 июля на Уэмбли, сыграет с Данией, обыгравшей Чехию 2:1.