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Италия --
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Англия --
Дания --
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Динамо --
Люцерн --
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Евро-2020

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Украина – Англия: видео голов и обзор матча 1/4 финала Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 23:56
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Смотрите видео голов и обзор четвертьфинального матча в Риме, в котором Украина проиграла Англии со счетом 0:4 и выбыла с чемпионата Европы по футболу
Украина vs Англия на Евро-2020
Украина vs Англия на Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 3 июля, в Риме состоялся последний четвертьфинальный матч Евро-2020. Увы, Украина разгромно проиграла Англии 0:4 и выбыла с чемпионата Европы. Вашему вниманию – видео голов и обзор этого противостояния.

УКРАИНА – АНГЛИЯ – 0:4
КЕЙН, 4, МАГУАЙР, 46, КЕЙН, 50, ХЕНДЕРСОН, 63
ОБЗОР МАТЧА


Видео гола Кейна (4)


Видео гола Магуайра (46)

Видео гола Кейна (50)


Видео гола Хендерсона (63)

К сожалению, уже на 4-й минуте, воспользовавшись ошибкой обороны украинцев, ворота Бущана распечатал Кейн.

В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Магуайр удвоил преимущество англичан.

После этого Украина раскрылась и на 50-й минуте пропустила контратаку англичан, которую ударом головой завершил Кейн. Так счет стал уже разгромным – 0:3.

На 64-й минуте Украина пропустила четвертый мяч. Хендерсон забил Бущану головой.

К счастью, на этом англичане остановились.

Надо признать, Украина израсходовала всю себя в 1/8 финала со Швецией, и на Англию ее попросту уже не хватило.

Нечто похожее было на ЧМ-2006 при Олеге Блохине, когда наша сборная героически прошла по пенальти Швейцарию, но затем без шансов уступила Италии 0:3.

Еще раз спасибо Беседину и Довбику за выход в четвертфьинал. Ну а матч с Англией хочется забыть – как кошмарный сон. Так крупно на чемпионатах Европы мы еще не проигрывали.

Украина – Англия – 0:4
Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) – Филлипс (Беллингэм, 65), Райс (Хендерсон, 57), Маунт – Санчо, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65)

Отметим, что Англия в 1/2 финала Евро-2020, 7 июля на Уэмбли, сыграет с Данией, обыгравшей Чехию 2:1.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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