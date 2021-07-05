Футболисты сборной Украины с женами отдохнули в Риме после Евро-2020

"Горняки" Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Кривцов остались после матча с англичанами в Италии, после чего отправятся на клубный сбор

Татьяна Макаренко и Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Наша футбольная команда завершила выступление на чемпионате Европы в четвертьфинале. В воскресенье сборная Украины вернулась в Киев после Евро-2020. Однако не все игроки сразу полетели домой. Некоторые остались в Риме.

Футболисты Шахтера задержались в столице Италии. Поскольку клуб проводит тренировочный сбор в Австрии, то парни сразу же присоединятся к команде без заезда в Украину. Мы писали, что жены футболистов сборной Украины прорвались в Рим. Вчера вечером Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Андрей Пятов со своими вторыми половинками позволили себе расслабиться и провести время вместе.

Фотографиями и видеороликами поделилась Юлия Кривцова на своей страничке в Instagram. Друзья посетили знаменитый фонтан Треви, возле которого сделали романтические кадры.

Ребята очень внимательно изучали меню и рассказывали друг другу веселые истории.

А вот своим женам мучное вечером решили не заказывать.

Себя же немного побаловали.

Тарас Степаненко

Вчера же Шахтер проиграл на сборе контрольный матч польскому Ракуву – 1:2.

Ранее жены футболистов сборной Украины вызвали фурор в Бухаресте.

Смотрите анализ выступления "сине-желтых" на турнире: