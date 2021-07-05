40 днів поза грою: лідер збірної України лягає під ніж після Євро

Руслану Маліновському, що пропустив останній матч нашої збірної з англійцями, зроблять операцію на животі – він повернеться в стрій в середині серпня

Маліновського чекає хірургічне втручання / Фото: Reuters

Найдорожчому футболістові збірної України Руслану Маліновському (30 млн євро) найближчими днями планують зробити операцію у зв'язку з грижею живота, яка давно турбує півзахисника.

Про це повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo.

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Відновлення півзахисника Аталанти після операції займе близько 40 днів. Отже, Маліновський може повернутися в стрій в середині серпня, а 22 серпня розпочнеться новий сезон Серії А.

Нагадаємо, Маліновський зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі.

Без Маліновського Україна програла Англії 0:4 і вибула з Євро.

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