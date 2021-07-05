40 днів поза грою: лідер збірної України лягає під ніж після Євро

Найдорожчому футболістові збірної України Руслану Маліновському (30 млн євро) найближчими днями планують зробити операцію у зв'язку з грижею живота, яка давно турбує півзахисника.
Про це повідомляє Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo.
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Відновлення півзахисника Аталанти після операції займе близько 40 днів. Отже, Маліновський може повернутися в стрій в середині серпня, а 22 серпня розпочнеться новий сезон Серії А.
Нагадаємо, Маліновський зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі.
Без Маліновського Україна програла Англії 0:4 і вибула з Євро.
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