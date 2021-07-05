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Футболісти збірної України з дружинами відпочили в Римі після Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 10:05
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"Гірники" Тарас Степаненко, Андрій Пятов і Сергій Кривцов залишилися після матчу з англійцями в Італії, після чого відправляться на клубний збір
Тетяна Макаренко і Маргарита Степаненко
Тетяна Макаренко і Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Наша футбольна команда завершила виступ на чемпіонаті Європи в чвертьфіналі. В неділю збірна України повернулася до Києва після Євро-2020. Однак не всі гравці відразу полетіли додому. Деякі залишилися в Римі.

Футболісти Шахтаря затрималися в столиці Італії. Оскільки клуб проводить тренувальний збір в Австрії, то хлопці відразу ж приєднаються до команди без заїзду в Україну. Ми писали, що дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим. Вчора ввечері Тарас Степаненко, Сергій Кривцов і Андрій Пятов зі своїми другими половинками дозволили собі розслабитися і провести час разом.

Фотографіями і відеороликами поділилася Юлія Кривцова на своїй сторінці в Instagram. Друзі відвідали знаменитий фонтан Треві, біля якого зробили романтичні кадри.

Хлопці дуже уважно вивчали меню і розповідали один одному веселі історії.

А ось своїм дружинам борошняне ввечері вирішили не замовляти.

Себе ж трохи побалували.

Вчора Шахтар програв на зборі контрольний матч польському Ракуву – 1:2.

Раніше дружини футболістів збірної України викликали фурор у Бухаресті.

Дивіться аналіз виступу "синьо-жовтих" на турнірі:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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