Футболісти збірної України з дружинами відпочили в Римі після Євро-2020

"Гірники" Тарас Степаненко, Андрій Пятов і Сергій Кривцов залишилися після матчу з англійцями в Італії, після чого відправляться на клубний збір

Тетяна Макаренко і Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Наша футбольна команда завершила виступ на чемпіонаті Європи в чвертьфіналі. В неділю збірна України повернулася до Києва після Євро-2020. Однак не всі гравці відразу полетіли додому. Деякі залишилися в Римі.

Футболісти Шахтаря затрималися в столиці Італії. Оскільки клуб проводить тренувальний збір в Австрії, то хлопці відразу ж приєднаються до команди без заїзду в Україну. Ми писали, що дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим. Вчора ввечері Тарас Степаненко, Сергій Кривцов і Андрій Пятов зі своїми другими половинками дозволили собі розслабитися і провести час разом.

Фотографіями і відеороликами поділилася Юлія Кривцова на своїй сторінці в Instagram. Друзі відвідали знаменитий фонтан Треві, біля якого зробили романтичні кадри.

Хлопці дуже уважно вивчали меню і розповідали один одному веселі історії.

А ось своїм дружинам борошняне ввечері вирішили не замовляти.

Себе ж трохи побалували.

Вчора Шахтар програв на зборі контрольний матч польському Ракуву – 1:2.

Раніше дружини футболістів збірної України викликали фурор у Бухаресті.

Дивіться аналіз виступу "синьо-жовтих" на турнірі: