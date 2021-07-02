Вони прорвалися! Дружини футболістів збірної України – в Римі

Другі половинки Ярмоленка, Яремчука, Степаненка й інших гравців прилетіли підтримати нашу команду до Риму, хоча в Італії погрожували нікого з України не пускати

Дружини футболістів збірної України / Фото: Instagram

Дружинам українських футболістів до снаги все! Навіть потрапити до Рима на матч Україна – Англія. Хоча Італія закрита на карантин і, як ми писали, відмовлялася пускати до себе на чвертьфінальний поєдинок Євро 3 липня як уболівальників з України, так і з Великої Британії.

"Ми в Римі!!! – написала у себе в Instagram дружина Андрія Пятова Юлія, яка прилетіла до столиці Італії з донькою Міланою, причому з собою вони взяли валізи синього і жовтого кольорів. – Дві доби на нервах і переживаннях... У новий час, в який ми живемо, ми подолали майже неможливе. Дозволи, запрошення, декларації, тести, карти здоров'я – і це ще не весь перелік смачненького... Але! ЯКЩО Я СКАЗАЛА – ПОЛЕЧУ З МІЛАНОЮ (я їй два роки обіцяла полетіти тільки вдвох, але – то годую грудьми, то карантин) – ЗНАЧИТЬ, Я ПОЛЕЧУ! Ох уже ця моя впертість. Це я ще не розповіла, яким дивом нам дісталися два квитки на сьогоднішній прямий рейс (яких уже й не було і сліду!!!) Дякую всесвіту за всі подарунки долі! Я ціную".

Полетіли до Рима і дружини інших футболістів – Інна Ярмоленко з сестрою Андрія Наталею, Тетяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвієнко, Христина Яремчук, Юлія Кривцова, Анна Сидорчук та Анна Безус.

"Ну, з Богом. Зустрічай нас, піцо, різотто, пасто і тірамісу", – написала у себе в Instagram Маргарита Степаненко.

"23 дитини вдома. А ми куди?" – додала до цього Юлія Кривцова.

Дружини футболістів збірної України / Фото: Reuters

Нагадаємо, що раніше дружини футболістів збірної України значною делегацією вболівали за нашу збірну в Бухаресті в матчі з Австрією, який "синьо-жовті" програли 0:1. Сподіваємося, в поєдинку з Англією результат буде більш приємним.

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