Англійців не пустять на матч із Україною: рішення УЄФА

Уболівальникам з Великої Британії заблокували квитки на матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти України в Римі через загрозу поширення коронавірусного штаму Дельта

Уболівальники збірної Англії у прольоті / Фото: Reuters

УЄФА ухвалила рішення заблокувати продаж квитків жителям Великої Британії на матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія, який відбудеться в Римі 3 липня.

Європейська футбольна спілка вдалася до цього кроку після звернення департаменту громадської безпеки міністерства внутрішніх справ Італії, в якому побоюються поширення британськими фанами коронавірусу, а саме штаму "Дельта".

При цьому УЄФА анулювала всі квитки на матч у Римі, які були куплені уболівальниками з Великої Британії з 28 червня.

Про це інформує сайт уряду Італії.

Українських і британських вболівальників не пустять в Рим / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що на матч у Римі не пускають і уболівальників, які могли б прилетіти з України. Однак очікується, що 3 липня на "Стадіо Олімпіко" команду Андрія Шевченка підтримає велика українська діаспора в Італії.

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