2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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Англійців не пустять на матч із Україною: рішення УЄФА

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 09:01
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Уболівальникам з Великої Британії заблокували квитки на матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти України в Римі через загрозу поширення коронавірусного штаму Дельта
Уболівальники збірної Англії у прольоті
Уболівальники збірної Англії у прольоті / Фото: Reuters

УЄФА ухвалила рішення заблокувати продаж квитків жителям Великої Британії на матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія, який відбудеться в Римі 3 липня.

Європейська футбольна спілка вдалася до цього кроку після звернення департаменту громадської безпеки міністерства внутрішніх справ Італії, в якому побоюються поширення британськими фанами коронавірусу, а саме штаму "Дельта".

При цьому УЄФА анулювала всі квитки на матч у Римі, які були куплені уболівальниками з Великої Британії з 28 червня.

Про це інформує сайт уряду Італії.

Українських і британських вболівальників не пустять в Рим
Українських і британських вболівальників не пустять в Рим / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що на матч у Римі не пускають і уболівальників, які могли б прилетіти з України. Однак очікується, що 3 липня на "Стадіо Олімпіко" команду Андрія Шевченка підтримає велика українська діаспора в Італії.

Дивіться, як Англія обіграла Німеччину і вийшла на Україну

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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