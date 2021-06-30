2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Українців не пустять в Рим на матч збірної в 1/4 фіналу Євро, британців – теж

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 червня, 14:33
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Вболівальники з України і Великої Британії не зможуть відвідати матч Україна – Англія в Римі в чвертьфіналі Євро-2020. Єдина надія, що нашу команду в Римі підтримає численна українська діаспора
Українських і британських вболівальників не пустять в Рим
Українських і британських вболівальників не пустять в Рим / Фото: Reuters

Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, де зіграє з командою Англії у Римі. Відразу ж у вболівальників виникло питання, як потрапити на історичний матч нашої команди. Розчаруємо фанатів – зробити це буде дуже непросто.

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Поїздки з України в Італію без поважної причини на цей момент заборонені. На сайті італійського уряду є список винятків, але в нього не входить туризм або поїздка на футбол. У списку винятків: робота, навчання, за станом здоров'я, абсолютна терміновість і повернення до місця проживання.

При цьому для англійців поїздка в Італію теж не стане легкою прогулянкою. Британцям і тим, хто відвідував Сполучене Королівство в останні 14 днів, а це і наші вболівальники, які побували напередодні в Шотландії, доведеться відбути п'ятиденну самоізоляцію. Після цього потрібно пройти тест на коронавірус.

А це означає, що вболівальники збірної Англії так само не зможуть бути на трибунах Олімпійського стадіону в Римі, адже матч відбудеться вже 3 липня – вони фізично не встигнуть відбути п'ять днів карантину.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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22:00
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