Українців не пустять в Рим на матч збірної в 1/4 фіналу Євро, британців – теж

Вболівальники з України і Великої Британії не зможуть відвідати матч Україна – Англія в Римі в чвертьфіналі Євро-2020. Єдина надія, що нашу команду в Римі підтримає численна українська діаспора

Українських і британських вболівальників не пустять в Рим / Фото: Reuters

Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, де зіграє з командою Англії у Римі. Відразу ж у вболівальників виникло питання, як потрапити на історичний матч нашої команди. Розчаруємо фанатів – зробити це буде дуже непросто.

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Поїздки з України в Італію без поважної причини на цей момент заборонені. На сайті італійського уряду є список винятків, але в нього не входить туризм або поїздка на футбол. У списку винятків: робота, навчання, за станом здоров'я, абсолютна терміновість і повернення до місця проживання.

При цьому для англійців поїздка в Італію теж не стане легкою прогулянкою. Британцям і тим, хто відвідував Сполучене Королівство в останні 14 днів, а це і наші вболівальники, які побували напередодні в Шотландії, доведеться відбути п'ятиденну самоізоляцію. Після цього потрібно пройти тест на коронавірус.

А це означає, що вболівальники збірної Англії так само не зможуть бути на трибунах Олімпійського стадіону в Римі, адже матч відбудеться вже 3 липня – вони фізично не встигнуть відбути п'ять днів карантину.