Украинцев не пустят в Рим на матч сборной в 1/4 финала Евро, британцев – тоже

Болельщики из Украины и Великобритании не смогут посетить матч Украина – Англия в Риме в четвертьфинале Евро-2020. Единственная надежда, что нашу команду в Риме поддержит многочисленная украинская диаспора

Украинских и британских болельщиков не пустят в Рим / Фото: Reuters

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет с командой Англии в Риме. Сразу же у болельщиков возник вопрос, как попасть на исторический матч нашей команды. Разочаруем фанатов – сделать это будет очень непросто.

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Поездки из Украины в Италию без уважительной причины на данный момент запрещены. На сайте итальянского правительства есть список исключений, но в него не входит туризм или поездка на футбол. В списке исключений: работа, учеба, по состоянию здоровья, абсолютная срочность и возвращение к месту жительства.

При этом для англичан поездка в Италию тоже не станет легкой прогулкой. Британцам и тем, кто посещал Соединенное Королевство в последние 14 дней, а это и наши болельщики, побывавшие накануне в Шотландии, придется отбыть пятидневную самоизоляцию. После этого нужно пройти тест на коронавирус.

А это означает, что болельщики сборной Англии также не смогут быть на трибунах Олимпийского стадиона в Риме, ведь матч состоится уже 3 июля – они физически не успеют отбыть пять дней карантина.