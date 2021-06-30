2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
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Евро-2020

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Украинцев не пустят в Рим на матч сборной в 1/4 финала Евро, британцев – тоже

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июня, 14:33
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Болельщики из Украины и Великобритании не смогут посетить матч Украина – Англия в Риме в четвертьфинале Евро-2020. Единственная надежда, что нашу команду в Риме поддержит многочисленная украинская диаспора
Украинских и британских болельщиков не пустят в Рим
Украинских и британских болельщиков не пустят в Рим / Фото: Reuters

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет с командой Англии в Риме. Сразу же у болельщиков возник вопрос, как попасть на исторический матч нашей команды. Разочаруем фанатов – сделать это будет очень непросто.

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Поездки из Украины в Италию без уважительной причины на данный момент запрещены. На сайте итальянского правительства есть список исключений, но в него не входит туризм или поездка на футбол. В списке исключений: работа, учеба, по состоянию здоровья, абсолютная срочность и возвращение к месту жительства.

При этом для англичан поездка в Италию тоже не станет легкой прогулкой. Британцам и тем, кто посещал Соединенное Королевство в последние 14 дней, а это и наши болельщики, побывавшие накануне в Шотландии, придется отбыть пятидневную самоизоляцию. После этого нужно пройти тест на коронавирус.

А это означает, что болельщики сборной Англии также не смогут быть на трибунах Олимпийского стадиона в Риме, ведь матч состоится уже 3 июля – они физически не успеют отбыть пять дней карантина.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 3 июля
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