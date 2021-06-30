2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Україну до уваги не беруть! Нові котирування на переможця Євро

Олег Люлька Олег Люлька
30 червня, 13:15
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На думку букмекерів, у чвертьфіналі 3 липня в Римі команда Андрія Шевченка програє англійцям, які згодом виграють чемпіонат Європи
Стерлінг, Зінченко і трофей Євро-2020
Стерлінг, Зінченко і трофей Євро-2020 / Фото: Reuters

Букмекери не вірять, що збірна України пройде на Євро далі чвертьфіналу, куди пробилася завдяки вчорашній перемозі над Швецією 2:1.

3 липня в Римі збірна України в 1/4 Євро-2020 зіграє з Англією.

Аналітики FAVBET оцінюють ймовірність перемоги України в цій зустрічі лише в 20 відсотків (коефіцієнт 4.90), а виграшу англійців – у 80 відсотків (1.21).

Найбільш імовірним результатом майбутнього поєдинку букмекери називають рахунок 2:0 на користь англійців, з яким вони напередодні обіграли Німеччину.

Водночас Англія, що не пропустила поки жодного м'яча на турнірі, є головним фаворитом на виграш трофея. А Україна – остання за котируваннями на титул з восьми команд, які продовжують боротьбу на Євро-2020.

Утім, Данію в 1992-му і в Грецію в 2004-му теж не брали до уваги, а вони взяли і сенсаційно виграли ті Євро.

Котирування на переможця Євро-2020

  • Англія – 2.80
  • Іспанія – 3.80
  • Італія – 4.80
  • Бельгія – 7.50
  • Данія – 10.00
  • Швейцарія – 24.00
  • Чехія – 24.00
  • Україна – 25.00

Нагадаємо, що переможець пари Україна – Англія зіграє в півфіналі Євро з найкращим у протистоянні Чехія – Данія.

Читайте також: Ще не вечір: Шева оцінив шанси обіграти Англію в 1/4 фіналу

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
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22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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