Україну до уваги не беруть! Нові котирування на переможця Євро

Букмекери не вірять, що збірна України пройде на Євро далі чвертьфіналу, куди пробилася завдяки вчорашній перемозі над Швецією 2:1.
3 липня в Римі збірна України в 1/4 Євро-2020 зіграє з Англією.
Аналітики FAVBET оцінюють ймовірність перемоги України в цій зустрічі лише в 20 відсотків (коефіцієнт 4.90), а виграшу англійців – у 80 відсотків (1.21).
Найбільш імовірним результатом майбутнього поєдинку букмекери називають рахунок 2:0 на користь англійців, з яким вони напередодні обіграли Німеччину.
Водночас Англія, що не пропустила поки жодного м'яча на турнірі, є головним фаворитом на виграш трофея. А Україна – остання за котируваннями на титул з восьми команд, які продовжують боротьбу на Євро-2020.
Утім, Данію в 1992-му і в Грецію в 2004-му теж не брали до уваги, а вони взяли і сенсаційно виграли ті Євро.
Котирування на переможця Євро-2020
- Англія – 2.80
- Іспанія – 3.80
- Італія – 4.80
- Бельгія – 7.50
- Данія – 10.00
- Швейцарія – 24.00
- Чехія – 24.00
- Україна – 25.00
Нагадаємо, що переможець пари Україна – Англія зіграє в півфіналі Євро з найкращим у протистоянні Чехія – Данія.
Читайте також: Ще не вечір: Шева оцінив шанси обіграти Англію в 1/4 фіналу