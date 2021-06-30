Україну до уваги не беруть! Нові котирування на переможця Євро

На думку букмекерів, у чвертьфіналі 3 липня в Римі команда Андрія Шевченка програє англійцям, які згодом виграють чемпіонат Європи

Стерлінг, Зінченко і трофей Євро-2020 / Фото: Reuters

Букмекери не вірять, що збірна України пройде на Євро далі чвертьфіналу, куди пробилася завдяки вчорашній перемозі над Швецією 2:1.

3 липня в Римі збірна України в 1/4 Євро-2020 зіграє з Англією.

Аналітики FAVBET оцінюють ймовірність перемоги України в цій зустрічі лише в 20 відсотків (коефіцієнт 4.90), а виграшу англійців – у 80 відсотків (1.21).

Найбільш імовірним результатом майбутнього поєдинку букмекери називають рахунок 2:0 на користь англійців, з яким вони напередодні обіграли Німеччину.

Водночас Англія, що не пропустила поки жодного м'яча на турнірі, є головним фаворитом на виграш трофея. А Україна – остання за котируваннями на титул з восьми команд, які продовжують боротьбу на Євро-2020.

Утім, Данію в 1992-му і в Грецію в 2004-му теж не брали до уваги, а вони взяли і сенсаційно виграли ті Євро.

Котирування на переможця Євро-2020

Англія – 2.80

Іспанія – 3.80

Італія – 4.80

Бельгія – 7.50

Данія – 10.00

Швейцарія – 24.00

Чехія – 24.00

Україна – 25.00

Нагадаємо, що переможець пари Україна – Англія зіграє в півфіналі Євро з найкращим у протистоянні Чехія – Данія.

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