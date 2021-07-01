2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
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Зубков повертається в обойму збірної України на полі збірної Італії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 23:04
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Підопічні Андрія Шевченка тренуються на тому ж стадіоні, де і декількома днями раніше "Скуадра адзурра". Олександр Зубков вже відновився
/ Фото: УАФ

Українська футбольна збірна сьогодні тренувалася в Римі. Вечірнє заняття наші провели на полі центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті, де раніше базувалася збірна Італії. Як відомо, з 26 футболістів в обоймі тренерів залишилося 24 після травм Дениса Попова і Артема Бесєдіна. А ось Олександр Зубков нарешті відновився, про що повідомив офіційний сайт УАФ. Вінгер Ференцвароша завершив індивідуальні тренування і з п'ятниці вливається в загальну групу.

Тим часом Малиновський не боїться збірної Англії і знає, як її обіграти.

Наш тренерський штаб на тактичному занятті розібрав матч зі шведами з прицілом на наступний поєдинок проти англійців. А коли до поля пустили журналістів, то серед них виявилося чимало британців, головними "підопічними" яких стали Роман Яремчук і Руслан Малиновський.

Читайте, що сказав Яремчук про матч проти Англії: наш фінал і наш шанс.

Завтра о 18:45 за київським часом Андрій Шевченко та Олександр Зінченко проведуть пресконференцію, після чого наша збірна потренується на "Стадіо Олімпіко", де в суботу битиметься з англійцями.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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