Зубков повертається в обойму збірної України на полі збірної Італії

Підопічні Андрія Шевченка тренуються на тому ж стадіоні, де і декількома днями раніше "Скуадра адзурра". Олександр Зубков вже відновився

/ Фото: УАФ

Українська футбольна збірна сьогодні тренувалася в Римі. Вечірнє заняття наші провели на полі центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті, де раніше базувалася збірна Італії. Як відомо, з 26 футболістів в обоймі тренерів залишилося 24 після травм Дениса Попова і Артема Бесєдіна. А ось Олександр Зубков нарешті відновився, про що повідомив офіційний сайт УАФ. Вінгер Ференцвароша завершив індивідуальні тренування і з п'ятниці вливається в загальну групу.

Тим часом Малиновський не боїться збірної Англії і знає, як її обіграти.

Наш тренерський штаб на тактичному занятті розібрав матч зі шведами з прицілом на наступний поєдинок проти англійців. А коли до поля пустили журналістів, то серед них виявилося чимало британців, головними "підопічними" яких стали Роман Яремчук і Руслан Малиновський.

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Завтра о 18:45 за київським часом Андрій Шевченко та Олександр Зінченко проведуть пресконференцію, після чого наша збірна потренується на "Стадіо Олімпіко", де в суботу битиметься з англійцями.

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