58-річний ветеран: "Навіть зі мною в складі Англія б обіграла Україну"

Знаменитий у минулому гравець збірної Шотландії Аллі Маккойст подивився наш матч проти Швеції і впевнений, що англійці спокійно вийдуть у півфінал

Маккойст у Глазго дивився матч України і Швеції

Зірка шотландського футболу Аллі Маккойст поділився думкою про майбутній матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи між збірними України та Англії.

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"Я був на "Хемпден Парк", бачив матч Україна – Швеція. Англія б обіграла українців зі мною і Хендерсоном в опорній зоні. Поставив би Алана Брейзіла поруч, але, ймовірно, мені знадобиться Хендерсон. Українці не можуть втекти за спину.

Україна навіть не була краще Швеції, хоч і перемогла", – сказав Маккойст talksport.com.

Зараз Маккойсту 58 років. Він грав за Шотландію з 1986 по 1998 рік, виступав на Євро-1992. Хендерсон зараз грає на Євро-2020 – йому 31 рік, а ось Брейзілу – 62. Тобто, Маккойст невисокої думки про нашу команду.

Раніше ми писали, що знаменитий український футболіст Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.

Дивіться, як Україна обіграла Швецію: