2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

58-річний ветеран: "Навіть зі мною в складі Англія б обіграла Україну"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 липня, 23:27
Копіювати лінк
Знаменитий у минулому гравець збірної Шотландії Аллі Маккойст подивився наш матч проти Швеції і впевнений, що англійці спокійно вийдуть у півфінал
Маккойст у Глазго дивився матч України і Швеції
Маккойст у Глазго дивився матч України і Швеції

Зірка шотландського футболу Аллі Маккойст поділився думкою про майбутній матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи між збірними України та Англії.

Читайте також: Українці – монстри перехоплень і підбирань: Матвієнко – другий на Євро, Зінченко – в топ-5

"Я був на "Хемпден Парк", бачив матч Україна – Швеція. Англія б обіграла українців зі мною і Хендерсоном в опорній зоні. Поставив би Алана Брейзіла поруч, але, ймовірно, мені знадобиться Хендерсон. Українці не можуть втекти за спину.

Україна навіть не була краще Швеції, хоч і перемогла", – сказав Маккойст talksport.com.

Зараз Маккойсту 58 років. Він грав за Шотландію з 1986 по 1998 рік, виступав на Євро-1992. Хендерсон зараз грає на Євро-2020 – йому 31 рік, а ось Брейзілу – 62. Тобто, Маккойст невисокої думки про нашу команду.

Раніше ми писали, що знаменитий український футболіст Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.

Дивіться, як Україна обіграла Швецію:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти