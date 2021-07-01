Англійці з помилкою написали прізвище Ярмоленка перед матчем Євро, а воротар згадав його ногу

Вночі проти середи збірна України завершила драматичний поєдинок проти шведів, а вже в суботу її чекає матч 1/4 фіналу проти англійців. Родоначальники футболу готуються до гри проти нашої збірної, однак не ставляться до неї з належною серйозністю.
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Сьогодні воротар "трьох левів" Джордан Пікфорд розповів про очікування від гри проти хлопців Андрія Шевченка. Однак обмежився загальними фразами і згадав лише Андрія Ярмоленка, який виступає за Вест Гем. Його слова наводить BBC:
"Перемога над Німеччиною стала для нас серйозною підмогою. Ми знаємо, що гра проти України буде важкою. Кожен матч на Євро важкий, але ми будемо готові.
Я грав проти Ярмоленка з Вест Гема і знаю його здібності. Пам'ятаю я його і за попередніми турнірами, коли був молодшим. Він гравець високого рівня. Нам потрібно його боятися: у нього некепська ліва нога".
Водночас на сайті авторитетного британського видання прізвище українського вінгера написали з помилкою – незважаючи на те, що він уже три роки виступає в англійській Прем'єр-лізі.
Тим часом українець потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020.
Дивіться, як англійці обіграли німців в 1/8 фіналу: