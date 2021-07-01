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Бельгія --
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Чехія --
Данія --
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Англійці з помилкою написали прізвище Ярмоленка перед матчем Євро, а воротар згадав його ногу

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 липня, 21:41
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Основний воротар збірної Англії Джордан Пікфорд з Евертона, який відіграв усі чотири матчі на ЧЄ, згадав лише Андрія Ярмоленка і готовий до України
/ Фото: Reuters

Вночі проти середи збірна України завершила драматичний поєдинок проти шведів, а вже в суботу її чекає матч 1/4 фіналу проти англійців. Родоначальники футболу готуються до гри проти нашої збірної, однак не ставляться до неї з належною серйозністю.

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Сьогодні воротар "трьох левів" Джордан Пікфорд розповів про очікування від гри проти хлопців Андрія Шевченка. Однак обмежився загальними фразами і згадав лише Андрія Ярмоленка, який виступає за Вест Гем. Його слова наводить BBC:

"Перемога над Німеччиною стала для нас серйозною підмогою. Ми знаємо, що гра проти України буде важкою. Кожен матч на Євро важкий, але ми будемо готові.

Я грав проти Ярмоленка з Вест Гема і знаю його здібності. Пам'ятаю я його і за попередніми турнірами, коли був молодшим. Він гравець високого рівня. Нам потрібно його боятися: у нього некепська ліва нога".

Водночас на сайті авторитетного британського видання прізвище українського вінгера написали з помилкою – незважаючи на те, що він уже три роки виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Тим часом українець потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро-2020.

Дивіться, як англійці обіграли німців в 1/8 фіналу:

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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