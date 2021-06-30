Україна проти Англії та інші пари: розклад 1/4 фіналу Євро-2020

Чвертьфінальні поєдинки чемпіонату Європи пройдуть 2 і 3 липня, наша команда з родоначальниками футболу зіграє свій матч у Римі

Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020!!! У додатковий час наша команда обіграла Швецію – 2:1. Таким чином сформувалися всі пари чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Розклад 1/4 фіналу Євро-2020:

П'ятниця, 2 липня

19.00. Швейцарія – Іспанія (ТВ: Футбол 1)

Швейцарія – Іспанія (ТВ: Футбол 1) 22:00. Бельгія – Італія (ТВ: Україна)

Субота, 3 липня

19.00. Чехія – Данія (ТВ: Футбол 1)

Чехія – Данія (ТВ: Футбол 1) 22:00. Україна – Англія (ТВ: Україна)

Дивіться відео огляд матчу Швеція – Україна, де все вирішив гол Артема Довбика в компенсований час другого екстра-тайму.

З родоначальниками футболу підопічні Андрія Шевченка зіграють у Римі. Перед цим збірна Англії в 1/8 фіналу обіграла Німеччину – 2:0. Голи забили Стерлінг і Кейн в кінці другого тайму.