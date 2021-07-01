2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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"Російського футболу ніколи не було": ексгравець Динамо пояснив чому Україна крутіше за сусідів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 липня, 23:50
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Відомий тренер, олімпійський чемпіон Сеула-1988, Анатолій Бишовець назвав сильні сторони української збірної на чемпіонаті Європи
Анатолій Бишовець був хорошим футболістом і тренером
Анатолій Бишовець був хорошим футболістом і тренером

Колишній гравець київського Динамо, який в якості тренера ставав олімпійським чемпіоном зі збірною СРСР, Анатолій Бишовець прокоментував виступ України на Євро-2020.

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"Говорячи про Україну на чемпіонаті Європи, хочу сказати, що виграє команда не тільки, яка відрізняється умінням, зірками чи обраною тактикою. Є й інший важливий критерій – психологічна стійкість. І ми бачимо, як команди, такі як Україна, Угорщина, Чехія, Швейцарія, демонструють здатність боротися і грати на межі своїх можливостей. Причому, ця жорсткість часом закінчується і серйозними травмами, що ми побачили в складі тієї ж України. Настрій і дух української збірної відчувався ще під час виконання гімнів. І в підсумку вони домоглися успіху в рівній грі, я б сказав, що у шведів теж були шанси перемогти , – заявив Бишовець в інтерв'ю сайту "ТНВ". – Історично так склалося, що футбол в Україні домінував, а російського футболу ніколи і не було. Швидше це був московський футбол. Питання підготовки резерву в українську збірну поставлено дуже серйозно. Вони готують свою молодь, а не займаються масовою закупівлею гравців, як це прийнято в деяких російських клубах".

Раніше ми писали, що знаменитий український футболіст Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.

Дивіться, як Україна обіграла Швецію:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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