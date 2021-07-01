"Російського футболу ніколи не було": ексгравець Динамо пояснив чому Україна крутіше за сусідів

Відомий тренер, олімпійський чемпіон Сеула-1988, Анатолій Бишовець назвав сильні сторони української збірної на чемпіонаті Європи

Анатолій Бишовець був хорошим футболістом і тренером

Колишній гравець київського Динамо, який в якості тренера ставав олімпійським чемпіоном зі збірною СРСР, Анатолій Бишовець прокоментував виступ України на Євро-2020.

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"Говорячи про Україну на чемпіонаті Європи, хочу сказати, що виграє команда не тільки, яка відрізняється умінням, зірками чи обраною тактикою. Є й інший важливий критерій – психологічна стійкість. І ми бачимо, як команди, такі як Україна, Угорщина, Чехія, Швейцарія, демонструють здатність боротися і грати на межі своїх можливостей. Причому, ця жорсткість часом закінчується і серйозними травмами, що ми побачили в складі тієї ж України. Настрій і дух української збірної відчувався ще під час виконання гімнів. І в підсумку вони домоглися успіху в рівній грі, я б сказав, що у шведів теж були шанси перемогти , – заявив Бишовець в інтерв'ю сайту "ТНВ". – Історично так склалося, що футбол в Україні домінував, а російського футболу ніколи і не було. Швидше це був московський футбол. Питання підготовки резерву в українську збірну поставлено дуже серйозно. Вони готують свою молодь, а не займаються масовою закупівлею гравців, як це прийнято в деяких російських клубах".

Раніше ми писали, що знаменитий український футболіст Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.

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