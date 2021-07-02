Ось хто такий Довбик! Героя збірної України порівняли з переможцем ЛЧ

За словами іспанського тренера Жорді Гратакоса, який працював у Дніпрі, Артем Довбик – це український Маріо Манджукич, а його гол у ворота Швеції – цукерочка

Артем Довбик і Маріо Манджукич / Фото: Getty Images, Reuters

Колишній директор академії Дніпра іспанець Хорді Гратакос розповів Західній Європі, хто такий Артем Довбик, який своїм голом на 121-й хвилині матчу зі Швецією вивів Україну до 1/4 фіналу Євро-2020.

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24-річного нападника Дніпра-1, який ще три дні тому був для більшості зарубіжних уболівальників ноунеймом, Гратакос порівняв зі знаменитим забивалою Маріо Манджукичем – переможцем Ліги чемпіонів-2013 складі Баварії і віцечемпіоном світу-2018 у складі збірної Хорватії.

"Довбик схожий на Яремчука або Селезньова. Якщо порівняти з кимось більш відомим – він мені нагадує Манджукича, – сказав Жорді Гратакос іспанському виданню Marca. – Коли ми підписали Артема, він уже був фізично розвинений. Радий за нього, тому що не так просто покинути таке місто, як Черкаси, і потрапити до збірної"

"Ми шукали гравця-дев'ятку – більш технічну і динамічну, Довбик відповідав цьому профілю. Гравці такого штибу дуже популярні в Східній Європі. Артем сильний фізично, добре тримає м'яч, тримає в напрузі захисників, відкриває простір для футболістів, які підключаються з глибини. Має хорошу координацію і швидкість"

"Він чудово забив шведам. Використав простір між двома центральними захисниками, щоб замкнути передачу Зінченка. Це була цукерочка", – поділився Жорді Гратакос своїм захопленням від гола Довбика в 1/8 фіналу Євро

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Дружина Артема Довбика Юлія / Фото: Facebook

Раніше ми розповідали про дружину Артема Довбика. Якщо 24-річний нападник врятував збірну України від серії пенальті зі Швецією, то його красуня дружина Юлія ще не так давно працювала... рятувальницею на воді в Америці.

Згадаймо, як Довбик забив у ворота Швеції