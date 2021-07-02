2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Ось хто такий Довбик! Героя збірної України порівняли з переможцем ЛЧ

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 09:40
Копіювати лінк
За словами іспанського тренера Жорді Гратакоса, який працював у Дніпрі, Артем Довбик – це український Маріо Манджукич, а його гол у ворота Швеції – цукерочка
Артем Довбик і Маріо Манджукич
Артем Довбик і Маріо Манджукич / Фото: Getty Images, Reuters

Колишній директор академії Дніпра іспанець Хорді Гратакос розповів Західній Європі, хто такий Артем Довбик, який своїм голом на 121-й хвилині матчу зі Швецією вивів Україну до 1/4 фіналу Євро-2020.

Читайте також: Батько Довбика – про українську мову і перехід героя Євро до чемпіонату Росії

24-річного нападника Дніпра-1, який ще три дні тому був для більшості зарубіжних уболівальників ноунеймом, Гратакос порівняв зі знаменитим забивалою Маріо Манджукичем – переможцем Ліги чемпіонів-2013 складі Баварії і віцечемпіоном світу-2018 у складі збірної Хорватії.

"Довбик схожий на Яремчука або Селезньова. Якщо порівняти з кимось більш відомим – він мені нагадує Манджукича, – сказав Жорді Гратакос іспанському виданню Marca. – Коли ми підписали Артема, він уже був фізично розвинений. Радий за нього, тому що не так просто покинути таке місто, як Черкаси, і потрапити до збірної"

"Ми шукали гравця-дев'ятку – більш технічну і динамічну, Довбик відповідав цьому профілю. Гравці такого штибу дуже популярні в Східній Європі. Артем сильний фізично, добре тримає м'яч, тримає в напрузі захисників, відкриває простір для футболістів, які підключаються з глибини. Має хорошу координацію і швидкість"

"Він чудово забив шведам. Використав простір між двома центральними захисниками, щоб замкнути передачу Зінченка. Це була цукерочка", – поділився Жорді Гратакос своїм захопленням від гола Довбика в 1/8 фіналу Євро

Читайте також: Герой матчу Україна – Швеція показав "ліфчик": для чого він потрібен футболістам

Дружина Артема Довбика Юлія
Дружина Артема Довбика Юлія / Фото: Facebook

Раніше ми розповідали про дружину Артема Довбика. Якщо 24-річний нападник врятував збірну України від серії пенальті зі Швецією, то його красуня дружина Юлія ще не так давно працювала... рятувальницею на воді в Америці.

Згадаймо, як Довбик забив у ворота Швеції

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти