2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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Они прорвались! Жены футболистов сборной Украины – в Риме

Олег Люлька Олег Люлька
2 июля, 11:48
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Вторые половинки Ярмоленко, Яремчука, Степаненко и других игроков прилетели поддержать нашу команду в Рим, хотя в Италии грозили никого из Украины не пускать
Жены футболистов сборной Украины
Жены футболистов сборной Украины / Фото: Instagram

Женам украинских футболистов по силам все! Даже попасть в Рим на матч Украина – Англия. Хотя Италия закрыта на карантин и, как мы писали, отказывалась пускать к себе на четвертьфинальный поединок Евро 3 июля как болельщиков из Украины, так и из Великобритании.

"Мы в Риме!!! – написала у себя в Instagram жена Андрея Пятова Юлия, прилетевшая в столицу Италии с дочкой Миланой, причем с собой они взяли чемоданы синего и желтого цветов. – Двое суток на нервах и переживаниях... В новое время, в которое мы живем, мы преодолели практически невозможное. Разрешения, приглашения, декларации, тесты, карты здоровья – и это еще не весь перечень вкусняшек… Но! РАЗ Я СКАЗАЛА – ПОЛЕЧУ С МИЛАНОЙ (я ей два года обещала полететь только вдвоем, но – то кормящая, то карантин) – ЗНАЧИТ, Я ПОЛЕЧУ! Ох уж это мое упрямство. Это я еще не рассказала, каким чудом нам достались два билета на сегодняшний прямой рейс (которых уже и не было в помине!!!) Спасибо вселенной за все подарки судьбы! Я ценю".

Улетели в Рим и жены других футболистов – Инна Ярмоленко с сестрой Андрея Натальей, Татьяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук, Юлия Кривцова, Анна Сидорчук и Анна Безус.

"Ну, с Богом. Встречай нас, пицца, ризотто, паста и тирамису", – написала у себя в Instagram Маргарита Степаненко.

"23 ребенка дома. А мы куда?" – добавила к этому Юлия Кривцова.

Жены футболистов сборной Украины
Жены футболистов сборной Украины / Фото: Reuters

Напомним, что ранее жены футболистов сборной Украины внушительной делегацией болели за нашу сборную в Бухаресте в матче с Австрией, который "сине-желтые" проиграли 0:1. Надеемся, в поединке с Англией результат будет более приятным.

Смотрите, как Украина прошла в 1/4 финала Евро

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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