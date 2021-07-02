Они прорвались! Жены футболистов сборной Украины – в Риме

Вторые половинки Ярмоленко, Яремчука, Степаненко и других игроков прилетели поддержать нашу команду в Рим, хотя в Италии грозили никого из Украины не пускать

Жены футболистов сборной Украины / Фото: Instagram

Женам украинских футболистов по силам все! Даже попасть в Рим на матч Украина – Англия. Хотя Италия закрыта на карантин и, как мы писали, отказывалась пускать к себе на четвертьфинальный поединок Евро 3 июля как болельщиков из Украины, так и из Великобритании.

"Мы в Риме!!! – написала у себя в Instagram жена Андрея Пятова Юлия, прилетевшая в столицу Италии с дочкой Миланой, причем с собой они взяли чемоданы синего и желтого цветов. – Двое суток на нервах и переживаниях... В новое время, в которое мы живем, мы преодолели практически невозможное. Разрешения, приглашения, декларации, тесты, карты здоровья – и это еще не весь перечень вкусняшек… Но! РАЗ Я СКАЗАЛА – ПОЛЕЧУ С МИЛАНОЙ (я ей два года обещала полететь только вдвоем, но – то кормящая, то карантин) – ЗНАЧИТ, Я ПОЛЕЧУ! Ох уж это мое упрямство. Это я еще не рассказала, каким чудом нам достались два билета на сегодняшний прямой рейс (которых уже и не было в помине!!!) Спасибо вселенной за все подарки судьбы! Я ценю".

Улетели в Рим и жены других футболистов – Инна Ярмоленко с сестрой Андрея Натальей, Татьяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук, Юлия Кривцова, Анна Сидорчук и Анна Безус.

"Ну, с Богом. Встречай нас, пицца, ризотто, паста и тирамису", – написала у себя в Instagram Маргарита Степаненко.

"23 ребенка дома. А мы куда?" – добавила к этому Юлия Кривцова.

Жены футболистов сборной Украины / Фото: Reuters

Напомним, что ранее жены футболистов сборной Украины внушительной делегацией болели за нашу сборную в Бухаресте в матче с Австрией, который "сине-желтые" проиграли 0:1. Надеемся, в поединке с Англией результат будет более приятным.

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