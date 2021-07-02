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Швейцария --
Испания --
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Бельгия --
Италия --
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Чехия --
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Украине по силам выиграть Евро! Прогноз тренера сборной Испании

Олег Люлька Олег Люлька
2 июля, 10:10
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Луис Энрике знает, что говорит, ведь не далее как в октябре его команда испытала на себе силу украинских футболистов, проиграв им в Лиге наций со счетом 0:1
Андрей Шевченко и Луис Энрике
Андрей Шевченко и Луис Энрике / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, команде которого сегодня предстоит матч 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии, лестно отозвался о выступлении на турнире украинской национальной команды.

"Я в свое время хорошо отзывался об Украине и ее тренере. И посмотрите, где они сейчас. Это команда, которая вполне может выиграть Евро-2020", – сказал Луис Энрике на пресс-конференции перед своим матчем со швейцарцами.

Напомним, прошлой осенью Украина обыграла в Киеве Испанию 1:0 в рамках Лиги наций.

3 июля в 1/4 финала Евро-2020 Украина играет в Риме с Англией. По поводу этого поединка прозвучало уже немало прогнозов. Например, Жозе Моуринью уверен, что англичане справятся с Украиной.

А вот знаменитый в прошлом защитник Динамо Олег Кузнецов предсказывает Украине победу над Англией в серии пенальти.

Смотрите, как Украина вышла в 1/4 финала Евро

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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
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3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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И
Г
О
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Нидерланды
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9
2
Австрия
3
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6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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