Англия точно пройдет Украину: Моуринью назвал всех полуфиналистов Евро-2020

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью дал свой прогноз на четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
"Англия точно выйдет в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдет Чехию. Бельгия с Италией? Это большая проблема... Если я не скажу Италия, завтра они убьют меня. Поэтому я должен сказать Италия. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию", – приводит слова Моуринью Football Italia.
Расписание четвертьфиналов Евро-2020:
- 2.07. 19:00. Испания – Швейцария
- 2.07. 22:00. Бельгия – Италия
- 3.07. 19:00. Чехия – Дания
- 3.07. 19:00. Украина – Англия
Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Олег Кузнецов предсказывает Украине победу над Англией в серии пенальти.
Смотрите, как Украина в 1/8 финала обыграла Швецию.
А Англия вышла в четвертьфинал после победы над Германией.