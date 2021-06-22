Жены футболистов сборной Украины вызвали фурор в Европе: фото спереди и сзади

Футболисты сборной Украины проиграли Австрии 0:1, зато их жены и невесты, поддерживавшие нашу команду в Бухаресте, стали героинями ведущих мировых информагентств. Кроме того, другие болельщики выстраивались в очередь, чтобы сделать с девушками селфи.
Не зря Тарас Степаненко в комментарии под снимком, который мы публикуем ниже, отметил: "У нас самые красивые жены".
Верхний ряд (слева направо) – вторые половинки Макаренко, Матвиенко, Пятова, Степаненко, Миколенко и Забарного
Нижний ряд (слева направо) – вторые половинки Зинченко, Яремчука и Кривцова
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Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1
Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:
- Ничья в матче между Хорватией и Шотландией
- Победа Словакии и ничья или поражение Польши
- Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши
- Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей