22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Жены футболистов сборной Украины вызвали фурор в Европе: фото спереди и сзади

Олег Люлька Олег Люлька
22 июня, 12:40
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Фотографии вторых половинок украинских игроков на стадионе в Бухаресте облетели ведущие мировые информагентства, а фанаты ради селфи с девушками выстраивались в очередь
Жены футболистов сборной Украины
Жены футболистов сборной Украины / Фото: Reuters

Футболисты сборной Украины проиграли Австрии 0:1, зато их жены и невесты, поддерживавшие нашу команду в Бухаресте, стали героинями ведущих мировых информагентств. Кроме того, другие болельщики выстраивались в очередь, чтобы сделать с девушками селфи.

Не зря Тарас Степаненко в комментарии под снимком, который мы публикуем ниже, отметил: "У нас самые красивые жены".

Верхний ряд (слева направо) – вторые половинки Макаренко, Матвиенко, Пятова, Степаненко, Миколенко и Забарного

Нижний ряд (слева направо) – вторые половинки Зинченко, Яремчука и Кривцова

Больше фото жен и невест футболистов сборной Украины из Бухареста

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:

  • Ничья в матче между Хорватией и Шотландией
  • Победа Словакии и ничья или поражение Польши
  • Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши
  • Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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