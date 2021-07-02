Україні до снаги виграти Євро! Прогноз тренера збірної Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке, команда якого сьогодні зіграє матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти Швейцарії, схвально відгукнувся про виступ на турнірі української національної команди.
"Я свого часу добре відгукувався про Україну і її тренера. І подивіться, де вони зараз. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020", – сказав Луїс Енріке на прес-конференції перед своїм матчем зі швейцарцями
Нагадаємо, минулої осені Україна обіграла в Києві Іспанію 1:0 в рамках Ліги націй.
3 липня в 1/4 фіналу Євро-2020 Україна грає в Римі з Англією. З приводу цього поєдинку прозвучало вже чимало прогнозів. Наприклад, Жозе Моурінью впевнений, що англійці впораються з Україною.
А ось знаменитий у минулому захисник Динамо Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.
Дивіться, як Україна вийшла до 1/4 фіналу Євро