Україні до снаги виграти Євро! Прогноз тренера збірної Іспанії

Луїс Енріке знає, що каже, адже не далі як у жовтні його команда відчула на собі силу українських футболістів, програвши їм в Лізі націй з рахунком 0:1

Андрій Шевченко і Луїс Енріке / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке, команда якого сьогодні зіграє матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти Швейцарії, схвально відгукнувся про виступ на турнірі української національної команди.

"Я свого часу добре відгукувався про Україну і її тренера. І подивіться, де вони зараз. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020", – сказав Луїс Енріке на прес-конференції перед своїм матчем зі швейцарцями

Нагадаємо, минулої осені Україна обіграла в Києві Іспанію 1:0 в рамках Ліги націй.

3 липня в 1/4 фіналу Євро-2020 Україна грає в Римі з Англією. З приводу цього поєдинку прозвучало вже чимало прогнозів. Наприклад, Жозе Моурінью впевнений, що англійці впораються з Україною.

А ось знаменитий у минулому захисник Динамо Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.

Дивіться, як Україна вийшла до 1/4 фіналу Євро