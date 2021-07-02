Англія точно пройде Україну: Моурінью назвав всіх півфіналістів Євро-2020

Головний тренер Роми Жозе Моурінью дав свій прогноз на чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
"Англія точно вийде в півфінал, і я б сказав, що Данія пройде Чехію. Бельгія з Італією? Це велика проблема... Якщо я не скажу Італія, завтра вони вб'ють мене. Тому я повинен сказати Італія. І я думаю, що Іспанія обіграє Швейцарію", – наводить слова Моурінью Football Italia.
Розклад чвертьфіналів Євро-2020:
- 2.07. 19.00. Іспанія – Швейцарія
- 2.07. 22:00. Бельгія – Італія
- 3.07. 19.00. Чехія – Данія
- 3.07. 19.00. Україна – Англія
Раніше ми писали, що знаменитий український футболіст Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.
Дивіться, як Україна в 1/8 фіналу обіграла Швецію.
А Англія вийшла в чвертьфінал після перемоги над Німеччиною.