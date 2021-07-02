Англія точно пройде Україну: Моурінью назвав всіх півфіналістів Євро-2020

Знаменитий португальський тренер Жозе Моурінью спрогнозував результати чвертьфінальних пар чемпіонату Європи

Моурінью був тренером у Шевченка / Фото: Getty Images

Головний тренер Роми Жозе Моурінью дав свій прогноз на чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

"Англія точно вийде в півфінал, і я б сказав, що Данія пройде Чехію. Бельгія з Італією? Це велика проблема... Якщо я не скажу Італія, завтра вони вб'ють мене. Тому я повинен сказати Італія. І я думаю, що Іспанія обіграє Швейцарію", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Розклад чвертьфіналів Євро-2020:

2.07. 19.00. Іспанія – Швейцарія

19.00. Іспанія – Швейцарія 2.07. 22:00. Бельгія – Італія

22:00. Бельгія – Італія 3.07. 19.00. Чехія – Данія

19.00. Чехія – Данія 3.07. 19.00. Україна – Англія

Раніше ми писали, що знаменитий український футболіст Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.

Дивіться, як Україна в 1/8 фіналу обіграла Швецію.

А Англія вийшла в чвертьфінал після перемоги над Німеччиною.