2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Англія точно пройде Україну: Моурінью назвав всіх півфіналістів Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
2 липня, 09:37
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Знаменитий португальський тренер Жозе Моурінью спрогнозував результати чвертьфінальних пар чемпіонату Європи
Моурінью був тренером у Шевченка
Моурінью був тренером у Шевченка / Фото: Getty Images

Головний тренер Роми Жозе Моурінью дав свій прогноз на чвертьфінальні матчі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

"Англія точно вийде в півфінал, і я б сказав, що Данія пройде Чехію. Бельгія з Італією? Це велика проблема... Якщо я не скажу Італія, завтра вони вб'ють мене. Тому я повинен сказати Італія. І я думаю, що Іспанія обіграє Швейцарію", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Розклад чвертьфіналів Євро-2020:

  • 2.07. 19.00. Іспанія – Швейцарія
  • 2.07. 22:00. Бельгія – Італія
  • 3.07. 19.00. Чехія – Данія
  • 3.07. 19.00. Україна – Англія

Раніше ми писали, що знаменитий український футболіст Олег Кузнєцов пророкує Україні перемогу над Англією в серії пенальті.

Дивіться, як Україна в 1/8 фіналу обіграла Швецію.

А Англія вийшла в чвертьфінал після перемоги над Німеччиною.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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