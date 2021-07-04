Збірна України повертається до Києва після Євро-2020: онлайн зустрічі в аеропорту

Рейс команди Андрія Шевченка з Риму затримали на годину, а вболівальники почали збиратися на даху парковки аеропорту Бориспіль задовго до прильоту

Збірну України чекають в аеропорту / Фото: Getty Images

Збірна України повертається додому після ураження в 1/4 фіналу Євро-2020 . 3 липня в Римі команда Андрія Шевченка програла збірній Англії 0: 4, а сьогодні менше, ніж через годину, приземлитися в аеропорту "Бориспіль". Зустріти героїв чемпіонату Європи запрошували всіх бажаючих.

Читайте також: Шевченко мудрішими Черчесова, а Росія – в глухому куті! Боярський сміливо порівняв дві збірні

ОНЛАЙН ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНИ

Спочатку літак збірної чекали в Борисполі 4 липня в 15.20, однак у підсумку приліт зрушили на годину. Борт команди Андрія Шевченка повинен сісти під Києвом орієнтовно о 16.20. "Затримка пов'язана з організаційними моментами. Так вирішили футболісти, адже рейс чартерний", – повідомили нам організатори зустрічі.









Фото Ігор Сєров, .segodnya.ua/ua

До "Борисполя" вже приїхав автобус, який забере збірну України з аеропорту.

Любителі футболу почали збиратися в аеропорту "Бориспіль" десь за дві години до прильоту. На даху паркінгу терміналу D, де відбудеться офіційна частина зустрічі, до цього часу знаходилося вже близько 100 людина з дудками і національними прапорами. Для футболістів поставили сцену.

Разом з уболівальниками в аеропорту очікують і VIP-фанатів. Так, лідер гурту ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алексєєв виконають гімн України. Але фанів заздалегідь попереджали На захід не пустять людей у стадії алкогольного сп'яніння і без захисних масок.

Дивіться, як Україна пройшла Швецію в 1/8 фіналу