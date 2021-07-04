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Збірна України повертається до Києва після Євро-2020: онлайн зустрічі в аеропорту

Олена Павлова Олена Павлова
4 липня, 15:39
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Рейс команди Андрія Шевченка з Риму затримали на годину, а вболівальники почали збиратися на даху парковки аеропорту Бориспіль задовго до прильоту
Збірну України чекають в аеропорту
Збірну України чекають в аеропорту / Фото: Getty Images

Збірна України повертається додому після ураження в 1/4 фіналу Євро-2020 . 3 липня в Римі команда Андрія Шевченка програла збірній Англії 0: 4, а сьогодні менше, ніж через годину, приземлитися в аеропорту "Бориспіль". Зустріти героїв чемпіонату Європи запрошували всіх бажаючих.

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ОНЛАЙН ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНИ

Спочатку літак збірної чекали в Борисполі 4 липня в 15.20, однак у підсумку приліт зрушили на годину. Борт команди Андрія Шевченка повинен сісти під Києвом орієнтовно о 16.20. "Затримка пов'язана з організаційними моментами. Так вирішили футболісти, адже рейс чартерний", – повідомили нам організатори зустрічі.





Фото Ігор Сєров, .segodnya.ua/ua

До "Борисполя" вже приїхав автобус, який забере збірну України з аеропорту.

Любителі футболу почали збиратися в аеропорту "Бориспіль" десь за дві години до прильоту. На даху паркінгу терміналу D, де відбудеться офіційна частина зустрічі, до цього часу знаходилося вже близько 100 людина з дудками і національними прапорами. Для футболістів поставили сцену.

Разом з уболівальниками в аеропорту очікують і VIP-фанатів. Так, лідер гурту ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алексєєв виконають гімн України. Але фанів заздалегідь попереджали На захід не пустять людей у стадії алкогольного сп'яніння і без захисних масок.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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