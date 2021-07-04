Англію коронують після розгрому України: нові котирування на переможця Євро-2020

Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію

Збірні Англії та Італії фаворити Євро, але й у Данії є козирі / Фото: Reuters

Чемпіонат Європи виходить на свою фінішну пряму. На турнірі залишилося два півфінали – 6 і 7 липня на "Вемблі" в Лондоні, а потім так само, в столиці Великобританії, пройде фінал Євро-2020. Україна завершила виступ на Євро у 1/4-й. Вилетіли і головні фаворити – Франція і Бельгія. Кого ж тепер букмекери вважають претендентом на титул №1.

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Аналітики FAVBET вважають головним фаворитом англійців. Особливо після розгрому України в чвертьфіналі 4:0. Також команда Саутгейта залишається єдиною на чемпіонаті, яка ще жодного разу не пропускала. Пікфорд відстояв на нуль вже п'ять зустрічей поспіль. На перемогу Англії на Євро вперше в її історії можна поставити з коефіцієнтом 2.50.

Котирування на переможця Євро-2020

Англія – 2.50

Італія – 3.10

Іспанія – 3.60

Данія – 9.00

Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

Цікаво, що з четвірки півфіналістів тільки Англія не вигравала Євро. Навіть Данія, яка вважається аутсайдером топ-4, брала трофей у 1992 році зі Шмейхелем-старшим у воротах. А тепер свою команду веде до трофею Каспер Шмейхель.

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