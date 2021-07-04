3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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Динамо --
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Євро-2020

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Англію коронують після розгрому України: нові котирування на переможця Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
4 липня, 12:40
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Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію
Збірні Англії та Італії фаворити Євро, але й у Данії є козирі
Збірні Англії та Італії фаворити Євро, але й у Данії є козирі / Фото: Reuters

Чемпіонат Європи виходить на свою фінішну пряму. На турнірі залишилося два півфінали – 6 і 7 липня на "Вемблі" в Лондоні, а потім так само, в столиці Великобританії, пройде фінал Євро-2020. Україна завершила виступ на Євро у 1/4-й. Вилетіли і головні фаворити – Франція і Бельгія. Кого ж тепер букмекери вважають претендентом на титул №1.

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Аналітики FAVBET вважають головним фаворитом англійців. Особливо після розгрому України в чвертьфіналі 4:0. Також команда Саутгейта залишається єдиною на чемпіонаті, яка ще жодного разу не пропускала. Пікфорд відстояв на нуль вже п'ять зустрічей поспіль. На перемогу Англії на Євро вперше в її історії можна поставити з коефіцієнтом 2.50.

Котирування на переможця Євро-2020

  • Англія – 2.50
  • Італія – 3.10
  • Іспанія – 3.60
  • Данія – 9.00

Гаррі Магуайр забиває у ворота України
Гаррі Магуайр забиває у ворота України / Фото: Reuters

Цікаво, що з четвірки півфіналістів тільки Англія не вигравала Євро. Навіть Данія, яка вважається аутсайдером топ-4, брала трофей у 1992 році зі Шмейхелем-старшим у воротах. А тепер свою команду веде до трофею Каспер Шмейхель.

Раніше ми писали, чи залишиться Шевченко в збірній України.

А Ф'юрі заявив, що не бачив такого побиття України з часів Кличко.

Дивіться огляд матчу України та Англії в Римі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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