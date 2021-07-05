Тренер Англії добиває Україну: під час матчу з нами думав про Данію

Перемога над українцями по ходу поєдинку здавалася коучу англійців Гарету Саутгейту такою очевидною, що ще до фінального свистка думками він полетів до півфіналу

Андрій Шевченко і Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт після розгрому України 4:0 в 1/4 Євро-2020 продовжує добивати нашу команду – словесно. Ну що може бути гірше, ніж почути від наставника суперників, що під час поєдинку з тобою думками він був уже в наступному матчі?

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"Попереду у нас ще довгий шлях, тому поки ми не задоволені. Безпосередньо тут і зараз нам всім справді приємно. Але я маю зізнатися, що вже під час гри з Україною почав думати про наступний матч. Це наш шанс – ми ніколи не були в фіналі чемпіонату Європи. Це ще одна можливість увійти до історії", – наводить слова Гарета Саутгейта The Guardian

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Нагадаємо, в 1/2 фіналу Євро-2020 Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться на тій же арені 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей.

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