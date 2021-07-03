3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Євро-2020

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Україна – Англія: відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 23:56
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Дивіться відео голів та огляд чвертьфінального матчу в Римі, в якому Україна програла Англії з рахунком 0:4 і вибула з чемпіонату Європи з футболу
Україна - Англія на Євро-2020
Україна - Англія на Євро-2020 / Фото: Reuters

У суботу, 3 липня, в Римі відбувся останній чвертьфінальний матч Євро-2020. На жаль, Україна розгромно програла Англії 0:4 і вибула з чемпіонату Європи. До вашої уваги – відео голів та огляд цього протистояння.

УКРАЇНА – АНГЛІЯ – 0:4
ГОЛИ: КЕЙН, 4, МАГВАЙР, 46, КЕЙН, 50, ГЕНДЕРСОН, 63
ОГЛЯД МАТЧУ


Відео гола Кейна (4)


Відео гола Магуайра (46)

Відео гола Кейна (50)


Відео гола Гендерсона (63)

На жаль, вже на 4-й хвилині, скориставшись помилкою оборони українців, ворота Бущана вразив Кейн.

На самому початку другого тайму, на 46-й хвилині, Магвайр подвоїв перевагу англійців.

Після цього Україна розкрилася і на 50-й хвилині пропустила контратаку англійців, яку ударом головою завершив Кейн. Так рахунок став вже розгромним – 0:3.

На 64-й хвилині Україна пропустила четвертий м'яч. Гендерсон забив Бущану головою.

На щастя, на цьому англійці зупинилися.

Треба визнати, Україна витратила всю себе в 1/8 фіналу зі Швецією, і на Англію її просто вже не вистачило.

Щось схоже було на ЧС-2006 за Олега Блохіна, коли наша збірна героїчно подолала в серії пенальті Швейцарію, але потім без шансів поступилася Італії 0:3.

Ще раз спасибі Бєсєдіну і Довбику за вихід до чвертьфіналу. Ну а матч з Англією хочеться забути – як кошмарний сон. Так крупно на чемпіонатах Європи ми ще не програвали.

Україна – Англія – 0:4
Голи: Кейн, 4, 50, Магвайр, 46, Гендерсон, 63
Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов (Циганков, 36), Матвієнко, Миколенко – Зінченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук
Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп'єр, 65) – Філліпс (Беллінгем, 65), Райс (Гендерсон, 57), Маунт – Санчо, Кейн (Калверт-Льюїн, 73), Стерлінг (Рашфорд, 65)

Відзначимо, що Англія в 1/2 фіналу Євро-2020, 7 липня на Вемблі, зіграє з Данією, яка обіграла Чехію 2:1.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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0:4
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