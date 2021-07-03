Україна – Англія: відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2020

У суботу, 3 липня, в Римі відбувся останній чвертьфінальний матч Євро-2020. На жаль, Україна розгромно програла Англії 0:4 і вибула з чемпіонату Європи. До вашої уваги – відео голів та огляд цього протистояння.
УКРАЇНА – АНГЛІЯ – 0:4
ГОЛИ: КЕЙН, 4, МАГВАЙР, 46, КЕЙН, 50, ГЕНДЕРСОН, 63
ОГЛЯД МАТЧУ
Відео гола Кейна (4)
Відео гола Магуайра (46)
Відео гола Кейна (50)
Відео гола Гендерсона (63)
На жаль, вже на 4-й хвилині, скориставшись помилкою оборони українців, ворота Бущана вразив Кейн.
На самому початку другого тайму, на 46-й хвилині, Магвайр подвоїв перевагу англійців.
Після цього Україна розкрилася і на 50-й хвилині пропустила контратаку англійців, яку ударом головою завершив Кейн. Так рахунок став вже розгромним – 0:3.
На 64-й хвилині Україна пропустила четвертий м'яч. Гендерсон забив Бущану головою.
На щастя, на цьому англійці зупинилися.
Треба визнати, Україна витратила всю себе в 1/8 фіналу зі Швецією, і на Англію її просто вже не вистачило.
Щось схоже було на ЧС-2006 за Олега Блохіна, коли наша збірна героїчно подолала в серії пенальті Швейцарію, але потім без шансів поступилася Італії 0:3.
Ще раз спасибі Бєсєдіну і Довбику за вихід до чвертьфіналу. Ну а матч з Англією хочеться забути – як кошмарний сон. Так крупно на чемпіонатах Європи ми ще не програвали.
Україна – Англія – 0:4
Голи: Кейн, 4, 50, Магвайр, 46, Гендерсон, 63
Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов (Циганков, 36), Матвієнко, Миколенко – Зінченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук
Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп'єр, 65) – Філліпс (Беллінгем, 65), Райс (Гендерсон, 57), Маунт – Санчо, Кейн (Калверт-Льюїн, 73), Стерлінг (Рашфорд, 65)
Відзначимо, що Англія в 1/2 фіналу Євро-2020, 7 липня на Вемблі, зіграє з Данією, яка обіграла Чехію 2:1.