Україна – Англія: відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Дивіться відео голів та огляд чвертьфінального матчу в Римі, в якому Україна програла Англії з рахунком 0:4 і вибула з чемпіонату Європи з футболу

Україна - Англія на Євро-2020 / Фото: Reuters

У суботу, 3 липня, в Римі відбувся останній чвертьфінальний матч Євро-2020. На жаль, Україна розгромно програла Англії 0:4 і вибула з чемпіонату Європи. До вашої уваги – відео голів та огляд цього протистояння.

УКРАЇНА – АНГЛІЯ – 0:4

ГОЛИ: КЕЙН, 4, МАГВАЙР, 46, КЕЙН, 50, ГЕНДЕРСОН, 63

ОГЛЯД МАТЧУ



Відео гола Кейна (4)



Відео гола Магуайра (46)

Відео гола Кейна (50)



Відео гола Гендерсона (63)

На жаль, вже на 4-й хвилині, скориставшись помилкою оборони українців, ворота Бущана вразив Кейн.

На самому початку другого тайму, на 46-й хвилині, Магвайр подвоїв перевагу англійців.

Після цього Україна розкрилася і на 50-й хвилині пропустила контратаку англійців, яку ударом головою завершив Кейн. Так рахунок став вже розгромним – 0:3.

На 64-й хвилині Україна пропустила четвертий м'яч. Гендерсон забив Бущану головою.

На щастя, на цьому англійці зупинилися.

Треба визнати, Україна витратила всю себе в 1/8 фіналу зі Швецією, і на Англію її просто вже не вистачило.

Щось схоже було на ЧС-2006 за Олега Блохіна, коли наша збірна героїчно подолала в серії пенальті Швейцарію, але потім без шансів поступилася Італії 0:3.

Ще раз спасибі Бєсєдіну і Довбику за вихід до чвертьфіналу. Ну а матч з Англією хочеться забути – як кошмарний сон. Так крупно на чемпіонатах Європи ми ще не програвали.

Україна – Англія – 0:4

Голи: Кейн, 4, 50, Магвайр, 46, Гендерсон, 63

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов (Циганков, 36), Матвієнко, Миколенко – Зінченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу (Тріпп'єр, 65) – Філліпс (Беллінгем, 65), Райс (Гендерсон, 57), Маунт – Санчо, Кейн (Калверт-Льюїн, 73), Стерлінг (Рашфорд, 65)

Відзначимо, що Англія в 1/2 фіналу Євро-2020, 7 липня на Вемблі, зіграє з Данією, яка обіграла Чехію 2:1.