2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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Динамо --
Люцерн --
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Динамо просить перенести матч з Шахтарем. Все через збірну України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
2 липня, 14:18
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Перший трофей нового сезону повинні були розіграти 24 липня на НСК "Олімпійський", але динамівці просять перенести зустріч на вересень
Матч за Суперкубок України-2020 Шахтар - Динамо
Матч за Суперкубок України-2020 Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На 24 липня в Києві запланований поєдинок за Суперкубок України. Трофей розіграють Динамо і Шахтар. Але... З'явилася інформація, що гру можуть перенести.

Київське Динамо звернулося в УПЛ, з проханням розглянути можливість провести матч за Суперкубок в вересні. Причина – велика кількість гравців столичного клубу зараз знаходиться в розташуванні збірної України і вони, на думку головного тренера киян Мірчі Луческу, не встигнуть належно підготуватися до сезону, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

"До нас дійсно надійшло таке звернення від Динамо. Будемо думати і вирішувати, оскільки збірникам двох клубів-учасників цього матчу потрібен час на відновлення, – прокоментував інформацію виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. – Однак про можливу дату в вересні говорити ще рано. Ми всі зараз будемо вболівати за збірну в матчі з Англією, розраховуючи, що національна команда пройде далі. Тому рішення з цього питання буде прийматися пізніше" .

Раніше ми давали розклад нового чемпіонату України і розповідали, коли зустрінуться Динамо і Шахтар.

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Група

A
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D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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