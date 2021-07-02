Динамо просить перенести матч з Шахтарем. Все через збірну України

Перший трофей нового сезону повинні були розіграти 24 липня на НСК "Олімпійський", але динамівці просять перенести зустріч на вересень

Матч за Суперкубок України-2020 Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На 24 липня в Києві запланований поєдинок за Суперкубок України. Трофей розіграють Динамо і Шахтар. Але... З'явилася інформація, що гру можуть перенести.

Київське Динамо звернулося в УПЛ, з проханням розглянути можливість провести матч за Суперкубок в вересні. Причина – велика кількість гравців столичного клубу зараз знаходиться в розташуванні збірної України і вони, на думку головного тренера киян Мірчі Луческу, не встигнуть належно підготуватися до сезону, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

"До нас дійсно надійшло таке звернення від Динамо. Будемо думати і вирішувати, оскільки збірникам двох клубів-учасників цього матчу потрібен час на відновлення, – прокоментував інформацію виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. – Однак про можливу дату в вересні говорити ще рано. Ми всі зараз будемо вболівати за збірну в матчі з Англією, розраховуючи, що національна команда пройде далі. Тому рішення з цього питання буде прийматися пізніше" .

Раніше ми давали розклад нового чемпіонату України і розповідали, коли зустрінуться Динамо і Шахтар.