Динамо просить перенести матч з Шахтарем. Все через збірну України

На 24 липня в Києві запланований поєдинок за Суперкубок України. Трофей розіграють Динамо і Шахтар. Але... З'явилася інформація, що гру можуть перенести.
Київське Динамо звернулося в УПЛ, з проханням розглянути можливість провести матч за Суперкубок в вересні. Причина – велика кількість гравців столичного клубу зараз знаходиться в розташуванні збірної України і вони, на думку головного тренера киян Мірчі Луческу, не встигнуть належно підготуватися до сезону, повідомляє Meta-ratings.com.ua.
"До нас дійсно надійшло таке звернення від Динамо. Будемо думати і вирішувати, оскільки збірникам двох клубів-учасників цього матчу потрібен час на відновлення, – прокоментував інформацію виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. – Однак про можливу дату в вересні говорити ще рано. Ми всі зараз будемо вболівати за збірну в матчі з Англією, розраховуючи, що національна команда пройде далі. Тому рішення з цього питання буде прийматися пізніше" .
Раніше ми давали розклад нового чемпіонату України і розповідали, коли зустрінуться Динамо і Шахтар.