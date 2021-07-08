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Сільський клуб готовий замінити Олімпік в УПЛ: він уже пройшов атестацію

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 17:56
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Невдаха минулого сезону український Прем'єр-ліги Минай із Закарпатської області готовий замінити Олімпік в УПЛ. Донецький клуб, швидше за все, припиняє своє існування
Тренування Миная
Тренування Миная / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Генеральний менеджер Миная Артем Письмовий прокоментував інформацію про те, що клуб із Закарпаття може замінити донецький Олімпік в наступному сезоні української Прем'єр-ліги. Адже, згідно з регламентом, Минай вважається головним претендентом на виступ в УПЛ, якщо один з учасників не може зіграти.

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"Якщо виникне така ситуація – так. До того ж, ми успішно пройшли процедуру атестації на участь в Прем'єр-лізі сезону-2021/22. Зараз в клубі більше десяти гравців на контракті. Стільки ж – на перегляді. З кількома футболістами ми обговорили умови співробітництва і готуємося підписати. тобто, команда є, і вона готується до сезону. Так, є футболісти, які покинули наш клуб ", – цитує менеджера Sport Arena

Зоря vs Минай
Зоря vs Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

"В першу чергу ми будемо робити ставку на молодих і амбітних футболістів. Саме такий вектор ми вибрали. Звичайно, якщо ми все-таки будемо грати в УПЛ, то, сподіваюся, запросимо футболістів і з досвідом, але поки давайте дочекаємося відповідних рішень футбольних інстанцій , а вже далі повідомимо всі інші деталі "

Нагадаємо, що Олімпік в минулому сезоні УПЛ фінішував на 13-му місці, а Минай був 14-м і вилетів в Першу лігу.

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