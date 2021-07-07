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Форвардом Динамо заинтересовался еще один итальянский клуб и сделал предложение

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июля, 12:43
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Молодой Владислав Супряга продолжает привлекать внимание команд Серии А. Середняки из Дженоа предлагают за 21-летнего игрока пять миллионов евро
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чемпионат Европы приближается к завершению, и в Европе все больше занимаются клубными делами. Многие команды уже проводят тренировочные сборы и комплектуют состав на следующий сезон. Мы писали, что Динамо разгромило любителей из Франции; у Кулача первый гол за киевлян. Тем временем другой нападающий "бело-голубых" Владислав Супряга остается на карандаше скаутов итальянских команд.

Как сообщает сайт PrimoCanale, Дженоа предложил украинскому клубу за уроженца Одесской области пять миллионов евро и дополнительные бонусы.

Владислав не попал в заявку сборной Украины на Евро, так что его цена по мнению Transfermarkt в июне упала с 7,5 до 6 млн евро. Сейчас Супряга для киевлян напоминает чемодан без ручки, который вроде бы как и не функционирует, но отдать жалко.

Напомним, в 2020 году Болонья давала за него 10 миллионов, но Игорь Суркис отказался продавать форварда. Уже этой весной говорили, что Фиорентина, Торино и Верона интересовались возможностью приобретения чемпиона мира среди молодежи. Пока же до перехода дело не доходит.

Тем временем жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже.

Вспомним, как Динамо обыгрывало Колос в чемпионате Украины:

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3
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