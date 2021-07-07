Форвардом Динамо зацікавився ще один італійський клуб

Молодий Владислав Супряга продовжує привертати увагу команд Серії А. Середняки з Дженоа пропонують за 21-річного гравця п'ять мільйонів євро

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Чемпіонат Європи наближається до завершення, і в Європі все більше займаються клубними справами. Багато команд уже проводять тренувальні збори і комплектують склад на наступний сезон. Ми писали, що Динамо розгромило любителів з Франції у Кулача перший гол за киян. Тим часом інший нападник "біло-блакитних" Владислав Супряга залишається на олівці скаутів італійських команд.

Як повідомляє сайт PrimoCanale, Дженоа запропонував українському клубу за уродженця Одеської області п'ять мільйонів євро і додаткові бонуси.

Владислав не потрапив в заявку збірної України на Євро, так що його ціна на думку Transfermarkt в червні впала з 7,5 до 6 млн євро. Зараз Супряга для киян нагадує валізу без ручки, який начебто як і не функціонує, але віддати шкода.

Нагадаємо, в 2020 році Болонья давала за нього 10 мільйонів, але Ігор Суркіс відмовився продавати форварда. Вже цієї весни говорили, що Фіорентина і Торіно цікавилися можливістю придбання чемпіона світу серед молоді. Поки ж до переходу справа не доходить.

Тим часом дружина Ярмоленка показала романтичні фото, поки футболіст грав на пляжі.

Згадаймо, як Динамо перемагало Колос в чемпіонаті України: