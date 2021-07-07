Дружина Ярмоленка показала романтичні фото, поки футболіст грав на пляжі

Гравці збірної України після чемпіонату Європи відпочивають у сонячній Чорногорії. Компанію вінгеру Вест Гема склали Сергій Сидорчук та Роман Безус

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Після вильоту в чвертьфіналі Євро-2020 від збірної Англії наші футболісти отримали право на невелику відпустку. Напередодні ми писали, що Ярмоленко після Євро відпочиває під пальмами. Відразу троє гравців української збірної вирушили на пляжі Чорногорії.

Вінгер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко нарешті зміг приділити час дружині. "Моя любов", – підписала Інна англійською фотографію на сторінці в Instagram.

Ще мама трьох синів, котра перебуває в прекрасній формі, поділилася романтичним вечірнім кадром на тлі яхт поблизу моря.

Вдень же футболісти з друзями розважалися в басейні...

...і на пляжі. Навіть на відпочинку Ярмоленко, Сидорчук та Безус не розлучаються з м'ячем. Свого часу і Андрій, і Роман також виступали в Динамо, де зараз грає Сергій.

Дізнайтеся, як футболістів збірної України зустрічають вдома їх діти.

Згадаймо перший гол нашої команди на Євро-2020 – у виконанні Ярмоленка:

Днями Макаренко подарував синові мотоцикл після повернення з Євро-2020 .