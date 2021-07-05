Динамо на зборах розгромило любителів з Франції – у Кулача перший гол за киян

Кияни вперше виграли на тренувальному зборі в Швейцарії. Суперником Динамо був клуб з регіональної ліги Франції

Динамо розгромило клуб із Франції / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо розгромило Дівон, що представляє регіональну лігу Франції з рахунком 5:0. Це перша перемога киян на зборах після двох поспіль нічиїх. До речі, раніше ми писали, що Луческу в Динамо замінить син Разван.

Першим, а потім і другим голом за Динамо відзначився Владислав Кулач, що знаходиться в клубі на перегляді. Цікаво, що кращого бомбардира минулого сезону Прем'єр-ліги у киян має намір перехопити клуб з Індії. У всякому разі, такі чутки сьогодні з'явилися в ЗМІ. Також голи забивали Вікентій Волошин, Георгій Цітаішвілі і Владислав Ванат.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли. Гранди українського футболу за перший трофей нового сезону поборються не в липні, як зазвичай, а в вересні. Правда, рішення УПЛ повинні схвалити клуби.