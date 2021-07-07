6 июля 22:00 Видео
Италия 1
Испания 1
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июля, 10:45
Копировать ссылку
Игроки сборной Украины после чемпионата Европы отдыхают в солнечной Черногории. Компанию вингеру Вест Хэма составили Сергей Сидорчук и Роман Безус
Чета Ярмоленко
Чета Ярмоленко / Фото: Instagram

После вылета в четвертьфинале Евро-2020 от сборной Англии наши футболисты получили право на небольшой отпуск. Накануне мы писали, что Ярмоленко после Евро отдыхает под пальмой. Сразу трое игроков украинской сборной отправились на пляжи Черногории.

Вингер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко наконец-то смог уделить время жене. "Моя любовь", – подписала Инна на английском фотографию на страничке в Instagram.

Еще мама троих сыновей, пребывающая в прекрасной форме, поделилась романтическим вечерним кадром на фоне яхт у моря.

Днем же футболисты с друзьями развлекались в бассейне...

... и на пляже. Даже на отдыхе Ярмоленко, Сидорчук и Безус не расстаются с мячом. В свое время и Андрей, и Роман также выступали в Динамо, где сейчас играет Сергей.

Ярмоленко, Сидорчук, Безус

Узнайте, как футболистов сборной Украины встречают дома их дети.

Вспомним первый гол нашей команды на Евро-2020 – в исполнении Ярмоленко:

На днях Макаренко подарил сыну мотоцикл после возвращения с Евро-2020.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
1:1
Видео О матче
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять