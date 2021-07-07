Жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже

Игроки сборной Украины после чемпионата Европы отдыхают в солнечной Черногории. Компанию вингеру Вест Хэма составили Сергей Сидорчук и Роман Безус

Чета Ярмоленко / Фото: Instagram

После вылета в четвертьфинале Евро-2020 от сборной Англии наши футболисты получили право на небольшой отпуск. Накануне мы писали, что Ярмоленко после Евро отдыхает под пальмой. Сразу трое игроков украинской сборной отправились на пляжи Черногории.

Вингер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко наконец-то смог уделить время жене. "Моя любовь", – подписала Инна на английском фотографию на страничке в Instagram.

Еще мама троих сыновей, пребывающая в прекрасной форме, поделилась романтическим вечерним кадром на фоне яхт у моря.

Днем же футболисты с друзьями развлекались в бассейне...

... и на пляже. Даже на отдыхе Ярмоленко, Сидорчук и Безус не расстаются с мячом. В свое время и Андрей, и Роман также выступали в Динамо, где сейчас играет Сергей.

Ярмоленко, Сидорчук, Безус

Узнайте, как футболистов сборной Украины встречают дома их дети.

Вспомним первый гол нашей команды на Евро-2020 – в исполнении Ярмоленко:

На днях Макаренко подарил сыну мотоцикл после возвращения с Евро-2020.