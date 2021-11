Давайте вместе начнем это приключение! Первые слова Шевченко в Дженоа

Сегодня Дженоа официально объявила о назначении Андрея Шевченко главным тренером. Контракт подписан до 30 июня 2024 года!

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. @GenoaCFC@SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. @GenoaCFC@SerieAhttps://t.co/1b2lWUhIcN