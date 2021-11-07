Давайте вместе начнем это приключение! Первые слова Шевченко в Дженоа

Украинский специалист подписал контракт с клубом, который борется за выживание в чемпионате Италии

Андрей Шевченко будет работать в Италии / Фото: Reuters

Сегодня Дженоа официально объявила о назначении Андрея Шевченко главным тренером. Контракт подписан до 30 июня 2024 года!

"Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа ее великую историю" – таков первый комментарий Андрея Шевченко в новой должности. Этот пост специалист опубликовал в Twitter.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. @GenoaCFC@SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. @GenoaCFC@SerieAhttps://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

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После 12 матчей в Серии А Дженоа набрала 9 очков и занимает 18-е место, что грозит команде вылетом из высшего дивизиона итальянского футбола.

По слухам, 45-летний украинский тренер будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

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Отметим, что в послужном списке Шевченко-тренера только работа в сборной Украины. За пять лет во главе национальной команды Шева вывел Украину в элиту Лиги наций и довел до четвертьфинала Евро-2020.