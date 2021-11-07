Почнімо разом цю пригоду! Перші слова Шевченка в Дженоа

Український фахівець підписав контракт з клубом, який бореться за виживання у чемпіонаті Італії

Андрій Шевченко буде працювати в Італії / Фото: Reuters

Сьогодні Дженоа офіційно оголосила про призначення Андрія Шевченка головним тренером. Контракт підписано до 30 червня 2024 року!

"Почнімо разом цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа її велику історію" – такий перший коментар Андрія Шевченка на новій посаді. Цей пост фахівець опублікував у Twitter.

Iniziamo questa nuova avventura insieme для riportare il Genoa ai livelli della sua storia. @GenoaCFC @SerieA



Kicking off це нове урочистість до bring back Genoa до його великої історії. @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN - Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

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Після 12 матчів у Серії А Дженоа набрала 9 очок і посідає 18-те місце, що загрожує команді вильотом з вищого дивізіону італійського футболу.

За чутками, 45-річний український тренер зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

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Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів Україну до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.