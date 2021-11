Андрій Шевченко – головний тренер Дженоа!

Андрій Шевченко повернувся до Італії! Свої найкращі роки на Апеннінах він провів як футболіст, зараз працюватиме тренером. Шева вирушає на дно Італії! Реакція України.

Сьогодні Дженоа офіційно оголосила про укладення договору із колишнім наставником збірної України до 30 червня 2024 року!

"Андрій Шевченко – новий тренер Дженоа! Ласкаво просимо, містере", – з'явилося повідомлення у клубному Twitter.

Andriy #Шевченко è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



@jksheva7 is the New Genoa head coach.



#



https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc