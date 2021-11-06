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Шевченко останется в Дженоа без "мозгового центра"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 ноября, 16:09
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Аналитик сборной Украины Андреа Малдера не будет работать в тренерском штабе Андрея Шевченко в Дженоа
Андрей Шевченко не сможет рассчитывать в Дженоа на Андреа Малдеру
Андрей Шевченко не сможет рассчитывать в Дженоа на Андреа Малдеру / Фото: УАФ

Экс-наставник сборной Украине Андрей Шевченко в скором времени возглавит итальянский клуб Дженоа. Сейчас ведутся последние детали согласования контракта украинского специалиста.

Читайте также: Шевченко отправляется на дно Италии! Реакция Украины

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Ранее итальянский журналист Никола Скира сообщил, что Шевченко будет получать в генуэзском клубе 1,8 миллионов евро в год, а его помощниками в построении команды будут Мауро Тассотти и Андреа Малдера.

Однако по сообщению журналиста Романа Бебеха, "мозговой центр" сборной Украины – Андреа Малдера, не будет работать ассистентом Андрея Шевченко.

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"Тренер-аналитик, прошедший весь путь с Шевченко в сборной Украины, не будет работать в клубе.

Многие отмечали большую роль Андреа в успехе сборной Украины. К тому же он всегда с радостью шел на контакт и раскрывал тактические детали игры, идеи штаба. То, что раньше считалось табу!

Лично я считаю, что это серьезная потеря команды Шевченко. Однако Андрей Николаевич за недолгий период работы тренером продемонстрировал, что умеет собирать сильных специалистов вокруг себя", – сообщил Бебех в телеграмм-канале Бомбардир.

Андреа Малдера родился в Милане 18 мая 1971 года в футбольной семье.

Несколько лет отработал в главной команде Милана в качестве помощника по тактике при таких тренерах, как Леонардо, Зеедорф, Аллегри, Индзаги. Малдера, как тактик, особое внимание уделяет изучению противника и его игре.

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Итальянца по работе тактиком называли "мозговым центром" тренерского штаба.

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко на следующей неделе отправиться в Геную для подписания контракта с Дженоа.

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