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Насправді Шевченко – не головний тренер Дженоа! В Італії назвали інше ім'я

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 листопада, 10:06
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На думку італійських журналістів, провідна роль у штабі українця належить не йому самому, а його помічнику Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті
Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Італійське видання Calciomercato назвало реальним головним тренером Дженоа не Андрія Шевченка, який уклав контракт з "грифонами" до літа 2024-го, а його помічника – триразового переможця Кубка чемпіонів Мауро Тассотті.

Про це йдеться у статті "Чому Шева не буде новим Тьяго Моттою".

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Італійські журналісти згадали, що два роки тому коучем Дженоа вже призначали відомого в минулому футболіста – бразильця Тьяго Мотту, який виграв ЛЧ з Барсою та Інтером.

Але з цього нічого хорошого не вийшло – Тьяго звільнили за два місяці, оскільки з 1 перемогою, 3 нічиїми та 5 поразками під його керівництвом "грифони" прописалися на останній сходинці Серії А.

То чому ж Шева не буде другим Моттою?

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На думку Calciomercato, одна з головних причин – у Шевченка значно солідніший штаб, ніж у Тьяго.

"Важливий аргумент на користь Шеви – це його тінь з рясним блиском: Мауро Тассотті. Ті, хто добре знає українського володаря "Золотого м'яча", стверджують, що справжній тренер його команд – колишній захисник Мілана Мауро Тассотті".

Шевченко з Тассотті і Малдерою
Шевченко з Тассотті і Малдерою / Фото: УАФ

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"Озираючись на останні двадцять років, в це не складно повірити. Повісивши бутси на цвях, Тассотті відразу ж спробував свої сили на тренерській лаві, підставивши плече багатьом коучам Мілана – від Чезаре Мальдіні до Карло Анчелотті, а потім як асистент допомагав Максу Аллегрі, Кларенсу Зеедорфу і Піппо Індзагі. Тривалий період, коли трофеї чергувалися з падіннями".

"Коротше кажучи, якщо Шеві потрібна порада, йому достатньо лишень повернутись праворуч і запитати", – пише Calciomercato.

Як ми писали раніше, зарплата Шевченка в Дженоа становитиме 1,8 млн євро на рік.

Дебютний матч біля керма "грифонів" Шевченко проведе 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

До приходу Шеви Дженоа посідає 17-у сходинку в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають до другого дивізіону.

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