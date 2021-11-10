Шевченко выделил время между тренировками Дженоа, чтобы поздравить сына с днем рождения

Шевченко накануне провел первую тренировку во главе итальянского клуба и столкнулся с первыми проблемами на новом месте работы.
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"С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя", – написал Шевченко в Instagram и сопроводил пост несколькими фото.
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В комментариях свои поздравления среди других оставили экс-защитник Челси Джон Терри и бывший игрок в крикет Шейн Уорн.
Немного позже к поздравлениям присоединилась мать Кристиана Кристен Пазик. Супруга знаменитого украинца подготовила целое видео.
"С днем Рождения, Кристиан! 15 лет назад наша семья увеличилась до четырех. У тебя самое большое сердце и твой энтузиазм заразителен. Мы любим тебя!", – подписала видео американская модель.
Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:
- Джордан Шевченко (29 октября 2004)
- Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
- Александр Шевченко (1 октября 2012)
- Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)