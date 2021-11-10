Шевченко виділив час між тренуваннями Дженоа, щоб привітати сина з днем народження

Шевченко напередодні провів перше тренування на чолі італійського клубу та зіткнувся з першими проблемами на новому місці роботи.
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"З 15-м вдень народження, Крістіане! Ми так пишаємося тобою. Продовжуй тягтися до зірок. Ми любимо тебе", – написав Шевченко в Instagram і супроводжував пост кількома фото.
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У коментарях свої привітання серед інших залишили ексзахисник Челсі Джон Террі та колишній гравець у крикет Шейн Уорн.
Трохи згодом до привітань приєдналася мати Крістіана Крістен Пазік. Дружина знаменитого українця підготувала ціле відео.
"З днем народження, Крістіане! 15 років тому наша сім'я збільшилася до чотирьох. У тебе найбільше серце і твій ентузіазм заразливий. Ми любимо тебе!", – підписала відео американська модель.
Андрій та Крістен виховують чотирьох синів:
- Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
- Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
- Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
- Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)