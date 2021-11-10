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Шевченко виділив час між тренуваннями Дженоа, щоб привітати сина з днем народження

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 листопада, 11:34
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Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко знайшов час, щоб привітати свого сина Крістіана з 15-річчям, незважаючи на завантажений графік
Андрій Шевченко і його сини
Андрій Шевченко і його сини / Фото: Instagram

Шевченко напередодні провів перше тренування на чолі італійського клубу та зіткнувся з першими проблемами на новому місці роботи.

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"З 15-м вдень народження, Крістіане! Ми так пишаємося тобою. Продовжуй тягтися до зірок. Ми любимо тебе", – написав Шевченко в Instagram і супроводжував пост кількома фото.

У коментарях свої привітання серед інших залишили ексзахисник Челсі Джон Террі та колишній гравець у крикет Шейн Уорн.

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Трохи згодом до привітань приєдналася мати Крістіана Крістен Пазік. Дружина знаменитого українця підготувала ціле відео.

"З днем народження, Крістіане! 15 років тому наша сім'я збільшилася до чотирьох. У тебе найбільше серце і твій ентузіазм заразливий. Ми любимо тебе!", – підписала відео американська модель.

Андрій та Крістен виховують чотирьох синів:

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  • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
  • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
  • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
  • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)

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