Шевченко виділив час між тренуваннями Дженоа, щоб привітати сина з днем народження

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко знайшов час, щоб привітати свого сина Крістіана з 15-річчям, незважаючи на завантажений графік

Андрій Шевченко і його сини / Фото: Instagram

Шевченко напередодні провів перше тренування на чолі італійського клубу та зіткнувся з першими проблемами на новому місці роботи.

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"З 15-м вдень народження, Крістіане! Ми так пишаємося тобою. Продовжуй тягтися до зірок. Ми любимо тебе", – написав Шевченко в Instagram і супроводжував пост кількома фото.

У коментарях свої привітання серед інших залишили ексзахисник Челсі Джон Террі та колишній гравець у крикет Шейн Уорн.

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Трохи згодом до привітань приєдналася мати Крістіана Крістен Пазік. Дружина знаменитого українця підготувала ціле відео.

"З днем народження, Крістіане! 15 років тому наша сім'я збільшилася до чотирьох. У тебе найбільше серце і твій ентузіазм заразливий. Ми любимо тебе!", – підписала відео американська модель.

Андрій та Крістен виховують чотирьох синів:

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