Перші проблеми в Дженоа: Шевченко розпочав роботу в новій команді

9 листопада український фахівець Андрій Шевченко провів перше заняття зі своїми новими підопічними

Андрій Шевченко розпочав роботу в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Фотографії з першого тренування, яке провів екснаставник збірної України, було опубліковано на клубній сторінці у Twitter.

Було багато компліментів українському фахівцю та його співробітникам, але є і кілька проблем.

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Одна з них – відсутність багатьох гравців. Як повідомляє Сalciomercato, тренування пройшло без дванадцяти футболістів. Декілька гравців перебувають у лазареті Дженоа, а решту викликано в національні збірні. Така ситуація збережеться на початку наступного тижня.

Раніше ми повідомляли, що 7 листопада Дженоа оголосила про призначення Шевченка головним тренером. Контракт підписано до літа 2024 року.

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Офіційна презентація Шевченка як тренера Дженоа має відбутися сьогодні, 10 листопада.

Зазначимо, що Шевченко дебютує на чолі "грифонів" у матчі з Ромою, який відбудеться 21 листопада.