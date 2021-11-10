Перші проблеми в Дженоа: Шевченко розпочав роботу в новій команді

Фотографії з першого тренування, яке провів екснаставник збірної України, було опубліковано на клубній сторінці у Twitter.
Було багато компліментів українському фахівцю та його співробітникам, але є і кілька проблем.
Одна з них – відсутність багатьох гравців. Як повідомляє Сalciomercato, тренування пройшло без дванадцяти футболістів. Декілька гравців перебувають у лазареті Дженоа, а решту викликано в національні збірні. Така ситуація збережеться на початку наступного тижня.
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Primo allenamento per mister #Shevchenko!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
First training! pic.twitter.com/zLSg4IbT4a
Раніше ми повідомляли, що 7 листопада Дженоа оголосила про призначення Шевченка головним тренером. Контракт підписано до літа 2024 року.
Офіційна презентація Шевченка як тренера Дженоа має відбутися сьогодні, 10 листопада.
Зазначимо, що Шевченко дебютує на чолі "грифонів" у матчі з Ромою, який відбудеться 21 листопада.