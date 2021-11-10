Первые проблемы в Дженоа: Шевченко приступил к работе в новой команде

Фотографии с первой тренировки, которую провел экс-наставник сборной Украины, были опубликованы на клубной странице в Twitter.
Для украинского специалиста и его сотрудников было много комплиментов, но есть и несколько проблем.
Одна из них – отсутствие многих игроков. Как сообщает Сalciomercato, тренировка прошла без двенадцати футболистов. Несколько игроков находится в лазарете Дженоа, а остальные вызваны в национальные сборные. Такая ситуация сохранится начала следующей недели.
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Primo allenamento per mister #Shevchenko!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
First training! pic.twitter.com/zLSg4IbT4a
Ранее мы сообщали, 7 ноября Дженоа объявила о назначении Шевченко главным тренером. Контракт подписан до лета 2024 года.
Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа должна состояться сегодня, 10 ноября.
Отметим, что Шевченко дебютирует во главе "грифонов" в матче с Ромой, который состоится 21 ноября.