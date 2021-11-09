Уже и костюмчик нашли! Шева на первой тренировке Дженоа (видео)

Официальный Twitter старейшего клуба Италии опубликовал ролик, в котором Шевченко прибыл на базу для проведения первой тренировки.
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45-летний украинский специалист в хорошем настроении зашел на тренировочное поле шикарной базы на Вилле Ростан, где его ждали помощники.
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Одет Андрей Шевченко в тренировочный костюм своего нового клуба.
"Давайте начнем!", – гласит видео "грифонов".
Si parte!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
Lets start! pic.twitter.com/P0V4Ska6Oi
Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа должна состояться завтра, 10 ноября.
Напомним, 7 ноября Дженоа объявил о назначении Шевченко главным тренером. Контракт подписан до лета 2024 года.
А свой первый поединок во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.
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