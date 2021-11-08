Королевские условия! Первый рабочий день Шевченко в Дженоа

Сегодня экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил штаб-квартиру и тренировочную базу своего нового клуба.
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Видео-отчет о пребывании 45-летнего специалиста опубликовал на своей странице в Twitter генуэзский клуб.
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Вместе с Андреем Шевченко на Вилле Ростан находился и его ассистент по сборной Украины Мауро Тассотти.
Il primo giorno di mister #Shevchenko al Signorini. pic.twitter.com/qvvbpp5PtY— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
Несколько слов о уникальной базе "грифонов".
Вилла Ростан является штаб-квартирой Дженоа с 2005 года.
Резиденция расположена в генуэзском приморском квартале Пегли и находится под большой охраной, как здание, представляющее огромный исторический и художественный интерес.
Вилла, построенная в середине XV века, представляет большую художественную ценность и когда-то была местом отдыха представителей самых престижных королевских семей Европы. Особо выделяется убранство комнат, в частности фрески художника Бернардо Кастелло.
Вот в таком чудесном месте предстоит работать украинскому наставнику.
Свою первую тренировку в Дженоа Шевченко проведет 9 ноября.
А первый поединок во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.
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