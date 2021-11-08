Алленаторе на месте! Шевченко прибыл на тренировочную базу Дженоа

Андрею Шевченко предстоит непростая задача с новой командой. Украинец попытается спасти Дженоа от вылета из Серии А

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Шевченко возглавил Дженоа, заменив ушедшего накануне в отставку Давиде Баллардини.

Сегодня, 8 ноября, 45-летний украинский специалист прибыл на тренировочную базу Дженоа. Ожидается, что в ближайшее время Шевченко официально будет представлен главным тренером команды из Генуи.

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#Shevchenko est arrivé à Gênes, au centre d'entraînement de Pegli.pic.twitter.com/DjlgbXwJS4 — Genoa CFC France (@GenoaFrance) November 8, 2021

Первая тренировка Дженоа под руководством Шевченко пройдет 9 ноября. В тренерский штаб украинца войдут Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

Отметим, что в послужном списке Шевченко-тренера только работа в сборной Украины. За пять лет во главе национальной команды Шева вывел Украину в элиту Лиги наций и довел до четвертьфинала Евро-2020.

На посту главного тренера Дженоа Андрей Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью.

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В текущем сезоне Серии А Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.