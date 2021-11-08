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Королівські умови! Перший робочий день Шевченка у Дженоа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
8 листопада, 19:05
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Футбольний клуб Дженоа презентував ролик про перебування Андрія Шевченка на тренувальній базі команди
Андрій Шевченко у штаб-квартирі Дженоа
Андрій Шевченко у штаб-квартирі Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні екс-наставник збірної України Андрій Шевченко відвідав штаб-квартиру та тренувальну базу свого нового клубу.

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Відео-звіт про перебування 45-річного фахівця опублікував на своїй сторінці у Twitter генуезький клуб.

Разом із Андрієм Шевченком на Віллі Ростан перебував і його асистент зі збірної України Мауро Тассотті.

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Декілька слів про унікальну базу "грифонів".

Вілла Ростан є штаб-квартирою Дженоа з 2005 року.

Резиденція розташована у генуезському приморському кварталі Пеглі і знаходиться під великою охороною, як будівля, що представляє величезний історичний та художній інтерес.

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Вілла, побудована в середині XV століття, представляє велику мистецьку цінність і колись була місцем відпочинку представників найпрестижніших королівських сімей Європи. Особливо виділяється оздоблення кімнат, зокрема фрески художника Бернардо Кастелло.

Ось у такому чудовому місці має працювати український наставник.

Своє перше тренування у Дженоа Шевченка проведе 9 листопада.

А перший поєдинок на чолі "грифонів" Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.

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