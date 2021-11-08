Ласкаво просимо, Містере! Шевченко обживається на базі Дженоа

Український тренер прибув у розташування своєї нової команди. Фоторепортаж з місця події

Шевченко прибув на тренувальну базу Дженоа / Фото: genoacfc.it

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко незабаром розпочне свою роботу на посаді наставника Дженоа. Буквально вчора італійський клуб оголосив про підписання контракту з 45-річним фахівцем до літа 2024.

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А вже сьогодні, 8 листопада, Шева прибув на тренувальну базу Дженоа. Фотографії з моменту прибуття українського тренера на Віллу Ростан, де знаходиться штаб-квартира та тренувальна база клубу, були опубліковані на офіційній сторінці Дженоа у Twitter.

"Ласкаво просимо на Віллу Ростане, містере!", – написали у привітанні "грифони".

Судячи з фотографій, Андрій Миколайович перебуває у відмінному настрої і готовий до нового виклику у своїй тренерській кар'єрі.

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Перше тренування Дженоа під керівництвом Шевченка відбудеться 9 листопада. А свій перший поєдинок на чолі "грифонів" Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.

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Наразі клуб нашого знаменитого земляка знаходиться у "зоні вильоту". Після 12 зіграних матчів Дженоа посідає 18-е місце, маючи у своєму активі 9 балів. Завдання Андрія Шевченка на сезон нелегке – врятувати команду від вильоту.

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